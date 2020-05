Službeno je! Održat će se dvadeseti EXIT Festival

Nakon što je epidemija završila u većini balkanskih zemalja srpska premijerka Ana Brnabić zamolila je EXIT Festival da se ne otkaže već pomakne na kasniji ljetni termin. Ova vijest postala je jedna od vodećih vijesti svjetske glazbene industrije prošli tjedan i donijela tako potrebnu nadu za povratak live evenata i vraćanja života u normalu. Sada, nakon dodatnih konzultacija, novi datumi 20. rođendanskog slavlja najvećeg festivala naše regije i jednog od vodećih festivala svijeta postavljeni su od 13. do 16. kolovoza ove godine! Exit tim najavjuje i da će se cijeli događaj organizirati u bliskoj suradnji s Nacionalnim kriznim stožerom Republike Srbije, a kao jedna od mjera će biti smanjen kapacitet festivala na pola od uobičajnih 55.000 posjetitelja po danu. Također, bit će zatvoreni pojedini rovovi i opkopi u kojima je inače smješteno oko 40 pozornica i zona. Ipak, najimpresivnija mjesta Petrovaradinske tvrđave koja čine EXIT legendarnim, kao što su kolosalna Dance Arena, Main Stage i ikonska No Sleep pozornica, kao i još neke pozornice, sjajit će i ovog ljeta punim sjajem!



Ponovno pokretanje prodaje ulaznica kreće 1. lipnja, dok više detalja o festivalu, mogućnostima refundacije i programu stiže u nadolazećim danima. Festivalski tim je potvrdio da je veliki broj izvođača izuzetno željan nastupiti ovog ljeta. Mnogi su bili u izolaciji mjesecima, odvojeni od fanova, pa EXIT vide kao mogućnost da se svi skupa ponovo ujedine.



Iz EXIT-a dodaju kako su dobili mnogo poruka i mailova podrške od umjetnika, agenata i drugih festivala, koji održavanje Exita vide kao šansu za oživljavanje kompletne svjetske event industrije. “Još važnije od oživljavanja muzičke industrije je signal nade i optimizma koji šaljemo cijelom društvu, a to je da je najgore iza nas. Između širenja panike, koje u prošlom razdoblju nije manjkalo i optimizma, mi uvijek biramo ovo drugo” – rekao je EXIT-ov osnivač Dušan Kovačević i dodao znimljivu referencu na festivalsku revolucionarnu povijest: “Prije točno 20 godina, nakon desetljeća izolacije i rata u 90-ima, našli smo izlaz i prihvatili ga kao svoje ime. Sada je vrijeme da pronađemo globalni izlaz iz pandemijske krize.”



Regionalnih turistički eksperti na nedavno održanoj tribini “Od otkazivanja do otkaza” u sklopu međunarodne konferencije EXIT Strategy, iznjeli su procjenu kako je Srbija napravila jako pametan potez što je prva objavila ovakvu vijest, jer će mladi upravo biti prvi koji će putovati, te kako će se u državama koje to prepoznaju brže oporaviti turizam od drugih. O preporuci srpske premijerke da se Exit odgodi za kolovoz izvestili su i brojni globalni mediji. Slavni britanski list Guardian naveo je da je Srbija uspela prevazići zdravstvenu krizu bez težih posljedica, dok britanski Telegraf ističe procjenu kako će do kolovoza epidemiološka situacija biti pod potpunom kontrolom u čitavoj Europi. I američki Pollstar piše o drastičnom poboljšanju zdravstvene situacije i prenosi kako primjer EXIT-a može pomoći ubrzanju oporavka cjelokupne svjetske glazbene industrije.



Srbija, kao i mnoge europske države, ponovo će otvoriti svoje granice bez ikakvih limita ili PCR testova. Organizatori napominju da ukoliko slučajno dođe do novog vala epidemije u pojedinim državama, posjetitelji iz tih zemalja će morati proći PCR test koji će biti besplatan ili izuzetno jeftin. Ipak, srpska premijerka Ana Brnabić izjavila je kako epidemiolozi očekuju da će situacija u cijeloj Europi do kolovoza biti u potpunosti pod kontrolom.





