Službeno predstavljeno vojno osposobljavanje: Prvi ročnici već početkom 2026. godine

Temeljno vojno osposobljavanje u trajanju dva mjeseca započinje od siječnja 2026., a oni koji ulože priziv savjesti zbog vjerskih ili moralnih razloga tromjesečnu obuku će služiti civilno u civilnoj zaštiti ili, pak, u lokalnim jedinicama u trajanju četiri mjeseca, službeno je najavljeno u srijedu.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid službeno su, uoči današnjeg upućivanja u javno savjetovanje, predstavili temeljne dokumente kojima se ponovno uvodi obvezno služenje vojnog roka ukinuto 2008. godine, tj. temeljno vojno osposobljavanje - Strategiju obrane i Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga RH te izmjene Zakona o obrani, kao i o službi u Oružanim snagama.

Plan je da izmjene dva zakona u Saboru budu usvojene u rujnu ili listopadu, nakon čega odmah kreću pozivi novacima i zdravstveni pregledi - njih oko 20.000, najavio je Anušić.

"Cilj je, zbog izmijenjenih globalnih geopolitičkih i sigurnosnih okolnosti, sve češćih klimatskih promjena, elementarnih nepogoda i sličnih izazova, obučiti ročnike osnovnim vojnim vještinama i vještinama snalaženja u kriznim situacijama te popuniti djelatni vojni sastava i pričuvu", kazao je.

Naglasio je kako će prvi ročnici u vojarnama biti početkom siječnja iduće godine. Trošak za vojnu obuku iznosit će oko 20 milijuna eura godišnje, a civilnu oko 15 milijuna.

Naveo je kako je MORH proveo anketu na 12.000 ispitanika, od kojih je 62 posto njih podržalo uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, a 67 posto će ih se odazvati ako dobiju poziv.

Kazna za neodazivanje do 1320 eura

Vojna se obveza sastoji od novačke obveze, temeljnog vojnog osposobljavanja ili civilne službe za one koji se pozovu na priziv savjesti jer iz moralnih ili vjerskih razloga ne žele nositi oružje, i služenja u pričuvnom sastavu. Od novačke obveze i temeljnog vojnog osposobljavanja izuzete su žene koje će se, kao i do sada, moći javiti za dragovoljnu temeljnu vojnu obuku.

U vojnu evidenciju se upisuje državljanin RH kada navrši 18 godina, a na vojnu obuku ga se upućuje u kalendarskoj godini kada navršava 19 godina. Iznimno, na vojnu se obuku mogu uputiti i stariji od 19, a do navršene 30. godine.

Obuka, i vojna i civilna, se može odgoditi do 29. godine života u slučaju studiranja te sportašima, za jednu godinu, radi sudjelovanja na svjetskim i europskim prvenstvima, također, najkasnije do navršenih 29 godina.

Mladić koji boravi u inozemstvu i nije upisan u vojnu evidenciju dužan je prijaviti se nadležnom konzularnom uredu RH do 29. godine života.

U slučaju neodazivanja izdaje se nalog policiji za njegovo dovođenje, a slijedi i kazna od 250 do 1320 eura.

Vojna obuka dva mjeseca uz naknadu 1100 eura mjesečno

Nakon što novak dobije poziv za služenje tzv. vojnog roka, upućuje se na zdravstveni pregled na kojem se utvrđuje je li sposoban ili ne za vojnu službu.

Obuka će trajati dva mjeseca, a provodit će se na tri lokacije, u vojarnama Knin, Slunj i Požega. Plan je obuhvatiti do pet naraštaja godišnje, odnosno do 800 ročnika po naraštaju, što bi bilo oko 4000 godišnje. Ako interes bude i veći, kapaciteti će se proširiti. Pripremaju se još Dugo Selo, Beli Manastir i Benkovac.

Ročnici će tijekom obuke biti plaćeni 1100 euro neto mjesečno, a bit će im plaćeni i troškovi prehrane, prijevoza, dopust i slično. Služenje se upisuje u radni staž, a zaposlenom ročniku prava iz radnog odnosa miruju i ne može dobiti otkaz zbog služenja vojnog osposobljavanja. Nezaposleni ročnici koji prođu obuku imat će prednost pri zapošljavanju u tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne samouprave.

Sadržaji koji će ročnici proći su rukovanje osobnim oružjem, kretanje, komuniciranje, zaštita, reakcija, vojna služba, tjelovježba, bojno uvježbavanje, a obuka (prijepodnevna i poslijepodnevna) će se provoditi pojedinačno i u grupama. Imat će i psihološku pripremu za tranziciju iz civilnog u vojni život. Buđenje je u šest ujutro, na spavanje se ide u 22 sata, a samo je jedan slobodan dan - nedjelja.

"Program je osuvremenjen obzirom na nove tehnologije u vojnim operacijama. Osam tjedana vojnog osposobljavanja je dokazani model, kroz dragovoljno osposobljavanje smo dokazali da ti mladići kroz osam tjedana dosegnu sve one temeljne vojničke vještine koje su nama potrebe za služenje u pričuvi", istaknuo je general Kundid.

Što se tiče instruktora, njih će biti jedan na 10 vojnika, dodao je naglasivši kako raspolažu s dovoljnim brojem.

Neke se neće uputiti na obuku, a može se tražiti i odgoda

Na obuku se neće uputiti novake koji su pravomoćno osuđeni na kaznu maloljetničkog zatvora ili bezuvjetnu kaznu zatvora, kojima je izrečena mjera obveznog psihijatrijskog liječenja ili liječenja od ovisnosti ili protiv kojih je pokrenut kazneni postupak po službenoj dužnosti.

Mladiće koji su ocjenjeni nesposobnima za vojnu službu, koji su se najmanje dvije godine obrazovali za kadeta temeljem ugovora s MORH-om, koji osim hrvatskog imaju i strano državljanstvo te su regulirali obvezu vojnog osposobljavanja u inozemstvu, polaznike policijske škole MUP-a ili zaređene svećenike, đakone, redovnike, oslobodit će se obveze vojne obuke.

Odgoda se može dopustiti do godinu dana i u slučajevima ako u kućanstvu nema drugog člana, osim novaka koji privređuje, ako se zaposlio kao vježbenik ili očekuje rođenje djeteta ili je otvorio obrt i samostalnu djelatnost. Do 29. godine može dobiti odgodu i ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je potrebna svakodnevna pomoć i njega, a do tri mjeseca u slučaju već utvrđenog datuma za sklapanje braka. U slučaju smrti u kućanstvu ili užoj obitelji obuka će se odgoditi do idućeg roka za upućivanje.

Civilno služenje u civilnoj zaštiti ili u lokalnim jedinicama, zahtjev za priziv savjesti može se odbiti

Oni koji se pozovu na priziv savjesti morat će obuku služiti civilno i to, kako su pojasnili potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut, kroz dva modela - u civilnoj zaštiti MUP-a u trajanju tri mjeseca - neprekidno, svaki dan, ili u lokalnim jedinicama u mjestu prebivališta u trajanju četiri mjeseca - pet radnih dana po osam sati.

Tri su faze obuke u civilnoj zaštiti - temeljno osposobljavanje u trajanju 70 sati kroz 10 radnih dana, specijalističko osposobljavanje u trajanju 161 sat kroz 23 radna dana, nakon čega slijedi završno uvježbavanje od 264 sata kroz 33 radna dana. A ta će se komponentna provoditi u nastavnim središtima u Jastrebarskom, Bizovcu i Divuljama u turnusima po 100 do 120 ročnika, što bi ih godišnje bilo do 2500.

I civilni će ročnici primati naknadu, samo manju - 250 eura mjesečno, što još nije točno definirano jer će odluku o tome donijeti Vlada, uz plaćeni smještaj, prehranu, radnu i zaštitnu odjeću.

Oni koji će služiti u lokalnim jedinicama, a radi se o poslovima protupožarne i civilne zaštite, uređenja okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta, primat će tek određenu naknadu u vidu plaćenog prijevoza i prehrane obzirom da na služenje dolaze od doma i nakon osam sati posla se doma vraćaju, kazao je Božinović.

Zahtjev za odbijanjem prigovora savjesti može se i odbiti ukoliko je novak pravomoćno osuđen za kazneno djelo uporabom oružja ili ako posjeduje oružje, osim ako nema oružani list za držanje oružja kao uspomene.

Na civilno služenje neće se pozvati oni pravomoćno osuđeni na kaznu zatvora, koji imaju izrečenu odgojnu mjeru ili sigurnosnu mjeru psihijatrijskog liječenja te protiv kojih je pokrenut kazneni postupak po službenoj dužnosti do pravomoćnog okončanja postupka.

Svi koji prolaze vojno i civilno služenje bit će osigurani, imat će pravo na zdravstvenu zaštitu, obvezno zdravstveno osiguranje i prava u slučaju stradanja, oboljenja, pogoršanja bolesti.

Izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama

Ministar Anušić predstavio je i izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama, kojima se propisuje da će se u djelatnu vojnu službu primati i osobe koje imaju samo osnovnoškolsko obrazovanje, uz uvjet da do isteka prvog ugovora o vojničkoj službi završi srednjoškolsko obrazovanje. Omogućit će se i ostanak u vojnoj službi djelatnim vojnim osobama kojima je izrečena uvjetna osuda, tj kazna im je zamijenjena radom za opće dobro.

Ključna novina je da će MORH djelatnoj vojnoj osobi u velikom dijelu sufinancirati dio kamate na stambeni kredit, a prepoznala se i potreba za daljnjim poboljšanjem uvjeta života, rada i standarda djelatnih vojnih osoba.

"Ovo je, po meni, možda i najbitnija stvar jer ćemo omogućiti, uz sva ostala materijalna prava koja su osnažena u proteklih godinu i pol dana, da se pokušaju riješiti stambeni problemi svakog pripadnika Oružanih snaga, a tu prije svega mislim na vojnike koji borave u vojarnama ili putuju jako dugo od vojarne do kuće", naglasio je Anušić.

O incidentu na Jarunu tijekom vježbe helikopterom Black Hawk

General Kundid komentirao je na kraju incident koji se dogodio tijekom proslave Dana državnosti na zagrebačkom Jarunu prošlog tjedna, kada je helikopter Black Hawk za vrijeme pokazne vježbe zahvatio krošnju drveta.

"Utvrđeno je da je tu posada pogriješila što se tiče same procjene. Helikopter nije doživio nikakva strukturalna oštećenja već manja oštećena na jednoj od lopatica rotora, koja se procjenjuju na vrijednost od nekoliko tisuća američkih dolara", kazao je.

Lopatica će se sanirati, a helikopter je i dalje u službi, dodao je. Istaknuo je kako je ispitni postupak posade u tijeku, ali da sigurno nije došlo do namjerne pogreške.

"Isto tako se vidjela i vještina pilota koji je potpuno ostao staložen i nastavio s vježbom, tako da, hajmo gledati da su pokazali izuzetnu profesionalnost i izvukli situaciju bez veće štete ili, ne daj Bože, žrtava", poručio je ministar Anušić.