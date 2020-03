'Smanjeno ubrojiv': Zavadlav neće dobiti 50 godina zatvora

Filip Zavadlav (25), osumnjičen za likvidaciju tri muškarca u centru Splita prije dva mjeseca, u tim je trenucima bio ‘bitno smanjeno ubrojiv’, zaključak je kombiniranog psihijatrijsko-psihologijskog vještačenja koje je provedeno u Vrapču! U nalazu stoji i da Zavadlav, iako bitno smanjeno ubrojiv, nije duševno bolestan, no da je u trenutku ubojstva 11. siječnja bio izložen jakom stresu.

To je stav liječnika koji su od kraja siječnja gotovo svakodnevno vještačili mladića kako bi se utvrdilo njegovo zdravstveno stanje “tempore criminis”, a što je ključno za nastavak postupka. Da je kojim slučajem osumnjičeni za zločin koji je šokirao hrvatsku javnost bio proglašen neubrojivim, tad bi se postupak proveo po Zakonu za osobe s duševnim smetnjama, što bi de facto značilo izostanak suđenja te slanje mladića na liječenja u psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa.

Termin “bitno smanjeno ubrojiv” znači da će Zavadlavu ipak suditi kao zdravoj osobi, a njegovo stanje u trenutku zločina gotovo sigurno će utjecati na odluku suda o kazni, u slučaju da bude proglašen krivim. Budući da ga sumnjiče za kvalificirani oblik ubojstva, točnije - tri teška ubojstva (uz jednu općeopasnu radnju, što je gotovo zanemarivo u ovom slučaju), Filipu Zavadlavu prijeti maksimalna zakonom predviđena kazna u RH – 50 godina zatvora! No prema članku 26. KZ RH, “...ako je počinitelj bio bitno smanjeno ubrojiv, može se blaže kazniti...”.

'Jedva je vladao sobom'

Bivši kazneni sudac, a danas odvjetnik za kazneno pravo, Rafael Krešić, kaže da veoma rijetki slučajevi uopće dobiju kvalifikaciju “bitno smanjene ubrojivosti”.

- A to znači kako nema nikakve šanse da po dosadašnjoj praksi dobije maksimalnu zatvorsku kaznu od 50 godina. Ja ne govorim o zakonu nego o sudskoj praksi jer u Hrvatskoj dosad nitko s takvom kvalifikacijom nije dobio maksimalnu kaznu. Bitno smanjena ubrojivost znači da je imao sposobnost rasuđivanja, ali je ona bila bitno narušena, jedva je vladao svojim postupcima - objašnjava Krešić.

To posebno ublažavanje kazne, koje u slučajevima bitno smanjene ubrojivosti sudovi gotovo uvijek prakticiraju, neće se, međutim, primijeniti “ako se počinitelj svojom krivnjom” doveo u takvo stanje. Tako ostaje vidjeti hoće li sud tijekom postupka utvrditi da se Filip Zavadlav sam doveo u stanje bitno smanjene ubrojivosti ili je do toga došlo zbog nekih drugih okolnosti...

Filip Zavadlav još nije dao iskaz. On je, naime, dan nakon ubojstava te uhićenja doveden pred tužitelja Žarka Štrpca, no govorio je i ponašao se nesuvislo. Zbog toga je stalna sudska vještakinja psihijatrica navela mišljenje kako “zbog sadašnjeg psihičkog stanja okrivljenik nije u mogućnosti dati izjavu, ni pratiti tijek rasprave niti sudjelovati u predlaganju dokaza i savjetovati se sa svojim braniteljem te je mišljenja kako okrivljenik nije raspravno sposoban”. Zavadlav je tako isti dan odveden u Bolnicu za osobe lišene slobode u Zagrebu. Kako je sad završeno vještačenje, 25-godišnjak bi se trebao vratiti u “normalni” zatvor jer je nad njim određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela te osobito teških okolnosti. To najvjerojatnije neće biti splitski zatvor na Bilicama jer, kako neslužbeno doznajemo, tamo nije dovoljno siguran.

Zavadlava sumnjiče da je 11. siječnja ove godine “prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koje su iznuđivale, prijetile i fizički napadale njegova brata i njega osobno”, nabavio automatsku pušku te oko 15.35 sati krenuo Velim Varošem u središtu Splita...

Ubojstvo 11. siječnja

Na Šperunu je ubio Marina Bobana (25), koji je vozio motocikl Yamaha, te Juricu Torlaka (38), koji je sjedio iza njega: pokosio ih je rafalom iz kalašnjikova! Boban je na mjestu ubijen, Torlak je uspio pobjeći u dvorište kuće u susjednoj uličici te se tu sakrio teško ranjen. Ubojica je za njim ispalio još nekoliko metaka izrešetavši drvena vrata te zid kuće, a potom je krenuo dalje. Torlak je preminuo nešto kasnije u splitskoj bolnici.

U susjednoj uličici je mladić s kalašnjikovom pronašao Marina Ožića Paića (25), kojeg je usmrtio s dva metka u leđa, dok se ovaj nalazio na skuteru. Zavadlav je uhićen u 18.20 sati u kafiću Borsalino na Skalicama zahvaljujući pozivu djelatnika Centra za socijalnu skrb koji je posumnjao tko je u pitanju. Obitelj Zavadlav je poznavao.