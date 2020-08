'Smanjili smo radno vrijeme i tako smanjili mogućnost zaraze'

Damir Trut, ravnatelj civilne zaštite, otkrio je i kako je u Hrvatskoj do sad zaraženo oko 50 turista. Te informacije dobili su iz stranih zemalja, a neki od turista su još uvijek u Hrvatskoj

<p>Ravnatelj civilne zaštite<strong> Damir Trut </strong>objasnio je kako je odluka o ograničavanju radnog vremena do ponoći za ugostiteljske objekte došla nakon analize aktualnog stanja koje je pokazalo da je veliki broj mladih zaražen u barovima na Jadranu. </p><p>Na pitanje zna li virus kada je ponoć, rekao je da korona ne zna koliko je sati, ali da su smanjili radno vrijeme za šest sati. </p><p>- S time smo smanjili mogućnost zaraze za tih šest sati - objasnio je Trut za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ravnatelj-civilne-zastite-damir-trut-o-novim-mjerama-nacionalnog-stozera---616567.html" target="_blank">Novu TV</a> i dodao kako inspektori kontroliraju broj ljudi na mjestima na kojima se građani često okupljaju. </p><p>Otkrio je i koje su to greške na koje inspektori nailaze. </p><p>- Najčešća greška koju ljudi rade je pridržavanje odstojanja. Ljudi zaborave i približe se, pogotovo na takvim mjestima gdje se ljudi opuste - kazao je. </p><p>- Mi držimo jedan dobar balans gospodarske aktivnosti i turizma i svega onoga što život znači, a isto tako i borbe protiv korone. Mi i sad imamo dobre rezultate kroz cijelo ovo vrijeme i samim time mislim da to nije trebalo biti niti treba biti pregrubo - odgovorio je na pitanje jesu li sankcije za nepridržavanje mjera trebale biti jače.</p><p>Na pitanje postoji li mogućnost da Slovenija stavi Hrvatsku na crvenu listu, Trut kaže da su slovenski epidemiolozi te navode demantirali. </p><p>Što se tiče proslave Velike Gospe, Trut je podsjetio da je "korona virus tu". </p><p>- Kroz ovih ljetnih tjedana smo se malo opustili, ali treba biti svjestan, paziti jedni na druge - poručio je. Dodao je da je u Hrvatskoj zaraženo oko 50 turista.</p><p>- Što kod nas, što onih koji su već otišli iz Hrvatske, a dobili smo informaciju iz stranih zemalja - rekao je Trut. </p><p> </p>