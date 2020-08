Smanjite brzinu! U zadnjih 7 dana poginulo je šest ljudi

Stiže nam vikend, prema svemu sudeći, topao i idealan za krenuti na more. Policija je upozorila da će uvjeti biti idealni za vožnju, ali i da treba paziti što pokazuju nedavne nesreće s poginulima

<p>U prometnim nesrećama tijekom prvog polugodišta 2020. godine, poginulo je ukupno 113 ljudi što je 14 ljudi manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. No u zadnjih tjedan dana u šest prometnih nesreća poginulo je šest ljudi, dva vozača motocikla, vozač mopeda, dva vozača osobnih automobila i jedan pješak, <a href="https://policija.gov.hr/vijesti/savjeti-sudionicima-u-prometu-uoci-nadolazeceg-vikenda-4810/4810" target="_blank"><strong>objavila je policija.</strong></a></p><p>Policija upozorava vozače da poštuju ograničenje brzine jer je baš brzina jedan od glavnih faktora stradavanja u prometu. </p><p><strong>Stradavanja mopedista i motociklista</strong></p><p>Tijekom prvog polugodišta 2020. godine, u prometnim nesrećama smrtno su stradala 2 vozača mopeda i 24 vozača motocikla. Dodatno, u razdoblju od 01. – 23.. srpnja 2020. godine, u prometnim nesrećama poginulo je 8 motociklista i 1 mopedist.</p><p>Od početka godine, svaka četvrta osoba koja je poginula u prometnim nesrećama, nalazila se na takvom vozilu.</p><p>Poruka mopedistima i motociklistima je da ne precjenjuju vlastite mogućnosti i ne podcjenjuju opasnosti u prometu, već da povećaju pažnju, obzirom da sudjeluju u teškim prometnim nesrećama, ponekad i sa smrtnim ishodom, a u kojima su najčešće i počinitelji.</p><p>Poruka vozačima ostalih vozila je da obrate pozornost na motocikliste u prometu i to naročito na: raskrižjima, prilikom uključivanja u promet i prestrojavanja.</p><p><strong>Mlade osobe</strong></p><p>Tijekom prvog polugodišta 2020. godine, mladi vozači skrivili su 19 prometnih nesreća, u kojima je poginula 21 osoba ili 18,6% od ukupnog broja.</p><p>Obzirom na navedeno, poseban apel upućujemo roditeljima takvih osoba, ali i drugim odraslim osobama, da im ne omogućavaju dostupnost upravljanja vozilom dok takva mlada osoba nije položila vozački ispit. Također, da im ne omogućavaju upravljanje vozilom ukoliko imaju saznanja da je mlada osoba konzumirala alkoholna pića. Naposljetku, da prije povjeravanja vlastitog vozila na upravljanje mladoj osobi, temeljem životnog i prometnog iskustva istoj ukažu na sigurno, ali i odgovorno sudjelovanje u prometu. </p><p><strong>Vidljivost pješaka i biciklista</strong></p><p>U prvom polugodištu 2020. godine, u prometnim nesrećama smrtno je stradalo 20 pješaka i 5 biciklista.</p><p>U noćnim satima na cestama je dosta pješaka i biciklista. Stoga podsjećamo na odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima je propisano da:</p><p><strong>Upozoravamo vozače da:</strong></p><p>- u prvom redu prilikom vožnje budu maksimalno koncentrirani na promet koji ih okružuje;<br/> - ne koriste mobitel tijekom vožnje (zakonski je propisano da se ne smije koristiti bez uređaja koji omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruku);<br/> - voze na dovoljnom razmaku u odnosu na vozilo koje se kreće ispred njih; <br/> - poštuju dopuštena ograničenja brzine, odnosno prilagode brzinu stanju kolnika i osobinama ceste (noć, magla, kiša, zavoj, uspon, pad kolnika i dr.).</p><p>Vozačima traktora, ali i drugih radnih strojeva, poruka je da ne izlaze na kolnik sa tehnički neispravnim i neosvijetljenim vozilima. Osobama u automobilima da obavezno koriste sigurnosni pojas, a na mopedima i motociklima zaštitnu kacigu.</p><p>Prevelikim pouzdavanjem u svoje vozačke sposobnosti i mogućnosti svog vozila, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život.</p><p><strong>Pojačani nadzor prometa na cestama</strong></p><p>Slijedom prethodno navedenog, policija će intenzivirati aktivnosti usmjerene na prekršaje vozača mopeda i motocikala, na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „četiri glavne ubojice u prometu" (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), te prema ponavljačima teških prometnih prekršaja - recidivistima.</p><p>Nadzor prometa vršit će se na velikom broju lokacija, a u poduzimanje aktivnosti biti će uključen maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge, uređaji za automatsko očitavanje registarskih pločica i dr.</p><p>Prilikom nadzora prometa na autocestama, uz sankcioniranje drugih prekršaja, posebna pozornost posvetit će se bezrazložnoj vožnji lijevom prometnom trakom.<br/> </p>