Smažil: 'Dajte mi 20 godina, zatvor mi nije kazna', Mihaelini roditelji vikali: 'Katastrofa!'

Ponovljeno suđenje Marku Smažilu iz Osijeka ušlo je u završnu fazu. Na Županijskom sudu u Osijeku optužen je za ubojstvo studentice Mihaele Berak i na današnjem ročištu iznio je svoju obranu.

Odmah na početku je rekao kako se kaje zbog svega što se dogodilo te da nije imao nikakvu namjeru ubiti Mihaelu.

Ispričao je da ju je upoznao sredinom kolovoza 2023. godine, a da su se od rujna povremeno viđali u njegovu stanu u Cvjetkovoj ulici. To se dogodilo nekoliko puta, 4 ili 5, te su tim prilikama bili intimni.

"Kroz cijeli taj period telefonski smo se čuli dva puta, ali smo razmijenili nekoliko tisuća poruka putem WhatsAppa i Instagrama. Nisam smatrao da smo nas dvoje u vezi, ali naš je odnos bio korektan, pri čemu joj nikada nisam uputio ružnu riječ, psovku, prijetnju, niti sam je vrijeđao, a i ona se na isti način ponašala prema meni. Nisam znao što je ona o meni govorila svojim prijateljima" započeo je svoj iskaz Smažil.

Prisjetio se da je 7. rujna Mihaela bila kod njega i otišla kući s poderanom majicom te je tražila od prijateljice Sare da ju 'pokrije', kako roditelji ne bi saznali da je ona tada bila kod njega.

"Kobnog dana radio sam na prijavnici u postaji Prometne policije Osijek. Tijekom dana Mihaela i ja smo se dopisivali i dogovarali da se sastanemo kod mene u stanu. Sjećam se da je napisala da ima menstrualni ciklus, a ja sam joj odgovorio da svakako dođe, jer mi je s njom bilo lijepo i nisam bio s njom samo zbog intimnih odnosa. Nakon posla otišao sam u stan i presvukao se, a odoru i službeni pištolj ostavio sam u pomoćnoj prostoriji. Inače, uz pištolj sam zadužio i streljivo, pri čemu je u spremniku koji je bio u pištolju bilo 16 komada streljiva, a imao sam i dodatni spremnik s istim brojem komada streljiva koji je uvijek bio uz mene kada sam bio u službi. U stanu sam imao i dodatnih 18 komada streljiva koje sam zadužio. Nakon što sam se presvukao otišao sam u trgovinu i kupio pet piva, nedugo zatim došla je i Mihaela" pričao je na sudu Smažil.

Ona mu je prethodno toga dana poslala poruku s pitanjem da li ju je on vozio kući večer prije kada je išla s neke zabave.

"Kada je došla u stan upitao sam je kako mi je mogla poslati tu poruku kad dobro zna da ju je s te zabave vozila osoba koja se zove Luka. Ona je tada preda mnom nekome poslala poruku, a onda sam tek nakon što sam dobio transkripte i uvid u spis, shvatio da je poslala poruku Emi Pikec, koja joj je odgovorila da sam ja ljubomoran zato što ju je vozio taj Luka. Međutim, ni ta situacija nije između Mihaele i mene izazvala nikakav konflikt" nastavio je Smažil s obranom.

"Neko smo se vrijeme družili u stanu. Ja sam bio pivo i kada sam otvorio četvrtu bocu ona je rekla da ipak želi da budemo intimni. To se i dogodilo u spavaćoj sobi, a poslije toga smo se vratili u dnevni boravak. Sjeli smo kutnu garnituru. Ona mi je sjedila u krilu. Pustila je jednu pjesmu. Potom je sjela pokraj mene i pitala me kako mi je bilo na poslu, pa smo razgovarali o tome. Rekao sam joj da sam zadužio futrolu za pištolj, a ona je izrazila želju da to vidi. Otišao sam u pomoćnu prostoriju i donio pištolj s futrolom te sam je stavio na sebe. Izvadio sam pištolj iz futrole i spremnik iz pištolja te sam ga odložio na stolić, a zatvarač pištolja stavio u zadnji položaj kako bi bio zakočen. U jednom trenutku samoinicijativno sam Mihaeli dao pištolj, ali mi ga je ona brzo vratila i rekla da se boji. I ranije sam joj davao taj pištolj, a to je bilo na njezino traženje. Kada mi je vratila pištolj, Mihaela je uzela spremnik pištolja. Iz njega je ispao metak na pod. Pokušala ga je vratiti unutra, ali nije uspjela" pričao je Smažil na što je majka ubijene Mihaele, koja je sjedila u sudnici, glasno dobacila kako je to "katastrofa".

Smažil je potom rekao kako je on vratio metak u spremnik, a potom ga opet izvadio i rekao joj "ajde pokušaj opet".

"Potom sam otkočio pištolj. Pritiskom na tzv. kočnicu pištolja zatvarač se vraća u početni položaj i čuje se specifičan zvuk. Na Mihaelino traženje sam u nekoliko navrata povlačio zatvarač u početni položaj. Ne mogu reći gdje se u tom trenutku nalazio spremnik. Dok se sve to događalo nas dvoje smo prvo stajali, a potom smo sjeli na kutnu garnituru. Ona je sjedila lijevo od mene, pola metra do metar i pol od mene. Ja sam manipulirao s pištoljem držeći ga u krilu. Nisam bio svjestan toga da je cijev pištolja uperena prema njoj jer sam bio zaokupljen pištoljem. U jednom trenutku izvršio sam kontrolno okidanje da se uvjerim da nema metka u cijevi, a onda je došlo do opaljenja pri čemu je Mihaela pogođena u vrat. Ne znam u kojem sam trenutku spremnik stavio u pištolj, toga se ne sjećam, jer da sam znao da je spremnik u pištolju sigurno ne bih radio kontrolno okidanje. Kada sam vidio što se dogodilo izvadio sam spremnik iz pištolja, a iz pištolja je ispao još jedan metak. Sve sam to odložio na stolić, prišao Mihaeli i dozivao je, a onda sam vidio da joj je glava klonula" ispričao je Marko Smažil.

Rekao je potom da se ne sjeća koga je prvo kontaktirao, ali misli da je zvao svoga oca. Potom centar 112, pa svog zapovjednika i na kraju postaju Prometne policije. Svima je rekao da se Mihaela sama ustrijelila.

"Rekao sam to da sebe zaštitim. Do ovoga svega ne bi došlo na ovaj način da ja to nisam rekao. Tada sam se vratio do Mihaele i kazao da pomoć stiže, a onda sam sišao ispred zgrade kako bih dočekao Hitnu pomoć. Nisam nakon toga ništa dirao u stanu, ne znam i nisam svjestan kako je došlo do zamjene spremnika. Ne mogu objasniti kako se pojavio drugi spremnik" govorio je Smažil i dodao kako mu zatvor neće biti kazna, nego mu je kazna sve to što se dogodilo i spreman je služiti kaznu koliko treba.

"Kajem se i žao mi je što se ovo dogodilo. Iskočio bih iz svoje kože, jer sam svjestan da je to moja odgovornost i da se ništa ne bi dogodilo da sam se ja ponašao kako sam trebao. Nisam smio koristiti pištolj, ali nisam postupao s namjerom da ubijem Mihaelu. Molim i njezinu obitelj za oprost, ako je to ikako moguće" zavapio je Smažil.

Rekao je i kako je na Policijskoj akademiji prošao obuku rukovanja oružjem i teorijski i praktično. Imali su i bojevo gađanje na streljani te da do tada nikada prije nije koristio pištolj te da nije bio vičan rukovanju s njime.

Suca je potom zanimalo da li je nakon ispaljivanja hica oprao ruke i presvukao se, a Smažil je rekao da odjeću nije mijenjao, ali je oprao ruke.

"U tom trenutku razmišljao sam samo o tome kako da sebe zaštitim, jer sam se bojao posljedica. Ali, kada sam došao k sebi i shvatio što sam učinio, ispričao sam i na policiji i u DORH-u što se zapravo dogodilo" dodao je.

Na upit suca kako bi on sam okvalificirao kazneno djelo koje je počinio, rekao je da se smatra krivim, ali ne za djelo za koje je optužen.

"Nisam imao namjeru to učiniti. Mislim da se u konkretnom slučaju može raditi samo o prouzročenju smrti iz nehaja ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Ponavljam, prihvatit ću svaku kaznu koja mi se odredi, ali namjere nije bilo" rekao je Smažil.

"Dajte mi 20 godina, nije problem. Meni zatvor nije kazna, meni je ovo što se dogodilo kazna", rekao je Smažil.

Smažila je vještačila i psihijatrica koja je rekla da on ne boluje od duševne bolesti, da je iznadprosječno inteligentan, ali da u strukturi ličnosti ima određene narcističke i latentno agresivne crte. Sklon je kontroli i ima teškoće u stvaranju duboke emocionalne veze.

"U vrijeme počinjenja djela ocijenjeno je da, uvažavajući sve elemente pa i prisutnost alkohola, nije nađeno psihopatoloških elemenata koji bi utjecali na smanjenje njegovih sposobnosti. Slijedom svega, nisu ispunjeni uvjeti za mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja kao ni potreba za određivanje mjere obveznog liječenja od ovisnosti" rekla je vještakinja.

Potom su uslijedile završne riječi tužitelja i branitelja optuženog.