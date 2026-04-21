'Smažila sam zvao 'milo dijete'. Hodao je izbezumljeno, rekao mi je da se Mihaela upucala...'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je ponovljeno suđenje bivšem policajcu iz Osijeka Marku Smažilu (30) za ubojstvo studentice Mihaele Berak iz rujna 2023. godine. Ranije je osuđen na 18 godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta od strane drugostupanjskog suda uz primjedbe da se tijekom odluke o visini kazne nije dovoljno uzela u obzir obrana optuženog. Stoga je novo suđenje započelo ispočetka pred novim sudskim vijećem. Ovoga puta sud je dozvolio da na nekim raspravama i saslušanjima budu prisutni i novinari, što je bio slučaj i danas, kada su čitani iskazi ranije saslušanih svjedoka, među ostalima i roditelja Mihaele Berak.

- Mihaela je živjela s nama u stanu. Nemamo saznanja što se dogodilo kobne noći jer smo sve saznavali od policije i naknadno od njenih prijatelja. Mihaela je 20. rujna oko 16.40 sati krenula biciklom, rekla mi je ide na posao i vjerovala sam joj jer je radila kao student u Portanovi. Trebala se vratiti oko 22 sata, a kako je nije bilo do 22.30, poslala sam njezinoj prijateljici poruku je li Mihaela možda s njom u izlasku. Nije nam odgovorila. Zabrinuli smo se.

Otišli smo do obližnjeg kafića da vidimo je li možda tamo, potom smo se odvezli do Portanove misleći da možda radi noćnu, no rekli su nam da nema nikoga tamo. Zvala sam hitnu pa policiju i tek su nam tamo rekli da dođemo do stanice. Jedna nam je policajka rekla da Mihaele više nema, da je smrtno stradala, da je propucana i da je bio nesretni slučaj. Mislila sam da je stradala slučajno, nekim hicem iz svatova dok se vraćala s posla. Pitala sam ih jesu sigurni.

Pitali su nas je li Mihaela bila ljevoruka ili dešnjak. Razdvojili su nas i ispitivali do jutarnjih sati, a da nam nisu rekli što se točno dogodilo našoj kćeri. Poslali su nas kući i tek sutradan pokazali sliku muške osobe koju mi nismo poznavali i rekli su nam da se ona s njime viđala. Istoga dana krenuli su napisi u novinama i tek tada smo saznali gdje se to dogodilo i kada. Počeli su nam se javljati i njezini prijatelji - izjavila je Jadranka Berak, Mihaelina mama na sudu.

Dodala je da su bili u šoku. Njezina druga kći tri dana nije govorila nakon toga.

Mama se prisjetila događaja kada su obiteljski otišli na ručak 7. rujna, nakon čega je Mihaela tražila da ju ostave u Tvrđi jer se ide naći s prijateljicom. Vratila se oko ponoći, mokre kose, rasječene donje usne i pokidane haljine.

Osijek: Započelo je ponovljeno suđenje Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak

- Pitala sam ju što se dogodilo, je li silovana, a ona je rekla da nije ništa, da je pala i udarila se - rekla je mama te dodala kako se za taj izlazak Mihaela posebno spremila.

- Nikada nam nije spomenula Marka, iako smo znali govoriti o njenim simpatijama. Kasnije sam iz poruka njenog mobitela shvatila da ga je skrivala od nas, da je od prijateljica tražila da ju 'pokrivaju' dok je s njime. Imam i glasnovnu poruku u kojemu Mihaela govori prijatelju o Marku, žali se na njega, kaže kako je nasilan, a vidjela sam i druge slične poruke. Sve su iz rujna 2023. godine - kazala je mama Jadranka.

Na sudu je svjedočio i tata Ivica Berak koji je također dao sličan iskaz.

- U policiji su nas pitali je li Mihaela bila u depresiji, je li se liječila, ima li dečka, je li imala problema. Shvatio sam da aludiraju na samoubojstvo. Nisu nam ništa htjeli reći o tome kako je stradala. Tek sutradan popodne su nam počele dolaziti poruke od njenih prijateljica koje su spominjale ime Marka Smažila. Policija je dala priopćenje tek poslije kada smo mi počeli slagati kockice - kazao je tata.

Osijek: Obitelj Mihaele Berak

Ispričao je da su ga potom pozvali na patologiju na identifikaciju gdje im je patolog rekao da nema govora da se radi o samoubojstvu jer je Mihaela dešnjak, a hitac je došao s lijeve strane.

- Kako je vrijeme odmicalo saznavali smo nove informacije o Marku, da su Mihaelu savjetovali da se makne od njega, da nitko nije imao lijepo mišljenje o njemu. Prijateljice su rekle da je on bio neugodan. Mihaela je prije toga imala dečka koji je dolazio kod nas kući, uvijek smo o tome razgovarali, nije bilo tajni. No, za Marka nismo znali - kazao je tada Ivica.

Potom su kao svjedoci saslušani susjedi iz zgrade u Cvjetkovoj ulici u kojoj je Marko Smažil dobio stan kao pripadnik DVD Donji grad.

- Poznavala sam Marka Smažila godinu dana. Njegov stan je ispod mog. Često smo se družili nakon što sam doselila, pomagao mi je oko poslova u stanu, bili smo prijatelji. On je dobra i pozitivna osoba, zaštitnički nastrojen, uvijek spreman pomoći. Nekada smo išli na piće. Te večeri 20. rujna, došla sam kući oko 22 sata i vidjela vozilo Hitnu ispred zgrade.

Vidjela sam Smažila na hodniku, hodao je izbezumljeno, pitala sam ga što se dogodilo, a on je rekao 'upucala se'. Ispred zgrade je bilo dosta policije, sve je dugo trajalo. Kasnije sam sama zaključila da se u njegovom stanu upucala djevojka jer sam znala da se viđa s njom obzirom da mi je dva tjedna prije toga događaja rekao da ima djevojku Mihaelu Berak, da su bili intimni, da je dolazila k njemu u stan, donosila mu je nekada kavu dok je radio.

Čitao mi je i poruke koje mu je ona slala, bile su dosta djetinjaste i nezrele, rekla sam mu da je ona dosta mlada i nije za njega. Povrijedila ga je njezina poruka u kojoj je ona napisala 'da si traži druge kurve' pa mi je nakon toga rekao da su prekinuli, ali su se kasnije i pomirili. Viđali su se nekoliko tjedana - rekla je na sudu Ana Kapošin dodajući kako Marko nikada nije bio agresivan, posesivan ni ljubomoran. Rekla je i da je znala da Marko ima službeni pištolj, ali da se nije njime hvalio niti ga pokazivao. Čak je i preko interneta, kaže, kupio poseban sef u kojemu ga je držao.

- Rekla bih da ga je Mihaela provocirala u porukama - dodala je Kapošin.

Tužiteljica je uložila prigovor na iskaz ove svjedokinje te dodala kako je njime ciljano pogodovala optuženom.

Također je svjedočio i drugi Smažilov susjed, Peđa Davidović koji je rekao da ga poznaje iz DVD-a kao dobru i dragu osobu koji je prema svima bio pristojan i dobar.

- Zvao sam ga 'milo dijete'. Nisam primjetio da je kod nega dolazila djevojka, bio je stidljiv - rekao je Davidović dodajući kako je spavao u vrijeme kada se dogodilo ubojstvo te da je čuo tek prasak koji ga je probudio.

Slično su iskazivali i ostali Smažilovi susjedi, njih sedam, koji su isticali da je on uvijek bio smiren i pristojan te da im je teško povjerovati da bi on mogao nekoga namjerno ubiti. Neki od njih viđali su Mihaelu u zgradi s njime, a i on bi ponekad prijateljima vatrogascima rekao da žuri kući jer mu dolazi djevojka.

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora

- Živim nasuprot stanu Marka Smažila na drugom katu. Za njega ne mogu reći ništa loše jer je uvijek bio pristojan i dobro raspoložen. Nikada ga nisam vidio ljutitog ili svadljivog. Jednom sam ga vidio s djevojkom u liftu nekoliko mjeseci prije događaja. O događaju ne znam ništa osim da smo primjetili policiju u zgradi. Nismo čuli nikakvu vrisku ni buku. Bio sam šokiran kada sam čuo što se dogodilo - kazao je Bruno Zvonarić, zapovjednik DVD-a. Također je rekao kako je Smažilu, nakon događaja, oduzet stan i više nije član DVD-a.

Suđenje se nastavlja sutra kada će biti pročitani iskazi policajaca koji su radili očevid.