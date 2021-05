Dijana Zadravec, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice danas je smijenjena s tog mjesta. Takvu je odluku donio v.d. ravnatelja Zoran Vatavuk.

Ovo je njihovo priopćenje:

"V.d. ravnatelja KBC Sestre milosrdnice preuzeo upravljanje Zavodom za radiologiju umjesto prof. Dijane Zadravec do imenovanja novog predstojnika. Osiguran dovoljan broj radiologa za redovito funkcioniranje cijelog bolničkog sustava.

Prof. dr. Dijana Zadravec od danas više nije predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i interventnu radiologiju KBC Sestre milosrdnice. To je odlučio v.d. ravnatelja te, druge po veličini bolničke ustanove u Hrvatskoj, prof. dr. Zoran Vatavuk.

„Vođenje tog zavoda od strane prof. Zadravec u proteklom razdoblju rezultiralo je ozbiljno narušenim međuljudskim odnosima što je dovelo do velikog odljeva kadrova iz naše ustanove. Takvo daljnje stanje je neodrživo, prije svega, zbog ugrožavanja redovitog pružanja usluga pacijentima, ali i daljnjeg urušavanja radiološke djelatnosti u bolnici. Uz to, eskalacija sukoba prešla je granice naše ustanove, sukobi i međusobne optužbe u javnosti nanose nemjerljivu štetu KBC Sestre milosrdnice i svim zaposlenicima“, - izjavio je v.d. ravnatelja Zoran Vatavuk i dodaje da je tijekom proteklih dana obavio veliki broj pojedinačnih i skupnih razgovora sa zaposlenicima, posebno s onima čiji je rad apostrofiran proteklih dana. Želio je, kako ističe, u neposrednom kontaktu sa zaposlenicima čuti svakoga od njih i osobno se uvjeriti u činjenično stanje i vidjeti gdje su žarišta problema i kojim putem krenuti prema rješenjima. Uz to, dobio je i izvješća Povjerenstva za unutarnji nadzor, mišljenje Glavnog radničkog vijeća, te čuo razmišljanja Stručnog povjerenstva bolnice. Sva ta izvješća i mišljenja su savjetodavnog karaktera i imaju za cilj pomoći ravnatelju kod donošenja odluka.

„Svi smo bili svjedoci eskaliranja problema s radiolozima u našoj bolnici, posebno u Institutu za tumore u Ilici. Određeni broj kolegica i kolega radiologa je otišao iz naše bolnice u druge ustanove, dio njih najavio je uskoro odlazak, a sve skupa je prijetilo da naši pacijenti ostanu bez blagovremenih usluga. To nisam dozvolio i prvi korak mi je bio osigurati redovite usluge pacijentima, a kolegicama i kolegama, koliko god je moguće, optimalne uvjete za rad“, - ističe Zoran Vatavuk i dodaje: „Želim jasno i glasno poručiti našim pacijentima - možete biti mirni, sve potrebne usluge će vam biti na raspolaganju. To je naša obveza, a meni imperativ!“