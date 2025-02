Smijenjeni Dujić za 24sata: 'Ne zamjeram nikome, a u segment političkih dogovora ne ulazim'

Dobio sam informaciju da me Vlada razriješila. Ista Vlada me predložila, vrlo korektno sam odradio ovo razdoblje, ista Vlada ima pravo predložiti razrješenje, što je danas i napravila. Mislim da sam kroz ovaj period odradio vrlo korektan posao u interesu Hrvatskih šuma i u vidu transparentnosti i u vidu zaštite interesa Hrvatskih šuma. Vjerujem da će nova Uprava nastaviti reforme koje smo mi započeli. Ne, ne zamjeram nikome ništa, ni govora. U segment političkih dogovora ne bi ulazio, moje je da radim u interesu Hrvatskih šuma, tako sam i radio - rekao je smijenjeni Nediljko Dujić za 24sata i dodao kako će obavijestiti javnost kad dođe vrijeme za znati što će on raditi sada.

Vlada je ranije na zatvorenom dijelu sjednice razriješila cijelu upravu Hrvatskih šuma na čelu s Nediljkom Dujićem, neslužbeno nam je potvrđeno. Osim njega je predloženo i razrješenje druga dva člana uprave, Igora Fazekaša i Ante Sabljića. Sva trojica su iz HDZ-a.

Kako doznajemo iz Vlade, bit će formalno razriješeni s danom stupanja novog ministra u Skupštinu tvrtke.

- Smatrali smo da u ovoj situaciji nije u redu da ode samo Dujić, nego svi. Želimo clean start u upravu Hrvatskih šuma s obzirom ja velik broj prijepora, obračuna, kritika koje su bili u javnosti. Stvorila se loša atmosfera – saznajemo iz Vlade.