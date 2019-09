'Smisao naših aktivnosti je omogućiti održivost 3. maja'

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je tijekom posjeta Brodogradilištu 3. maj istaknuo da je Vlada i današnjom odlukom o davanju jamstva za završetak novogradnje 733 nastavila donositi odluke važne za stabilizaciju tog brodogradilišta te da je smisao svih aktivnosti omogući funkcioniranje i dugoročnu održivost 3. maja.

"Vlada je danas nastavila donositi odluke koje znače ne samo kratkoročni, nego srednjoročni stabilizacijski proces za 3. maj. Dali smo jamstvo za izgradnju samoiskrcavajućeg broda za rasuti teret (733) za kanadskog naručitelja. Smisao cijele ove naše aktivnosti, na temelju razgovora i povjerenja koje je uspostavljeno između Vlade i ljudi koji vode 3. maj, osobito direktora Edija Kučana, je da država nema nikakvih daljnjih gubitaka, a da omogućimo funkcioniranje brodogradilišta, pronalaženje strateškog partnera i dugoročnu održivost 3. maja, koji je gospodarski, ekonomski i identitetski važan za Rijeku", poručio je premijer.

Dodaje kako će se "ista logika nastojati u sljedećim mjesecima primijeniti i na Pulu i na Uljanik".

"Mislim da je to važno, jer ovdje postoji dobra volja da pronađemo rješenja koja su održiva. To je smisao našeg angažmana i smatram da smo ovoga puta našli dobar modalitet kako da to zajednički i ostvarimo", rekao je.

Vlada je u četvrtak ovlastila Ministarstvo financija da 3. maju izda državno jamstvo za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) ili drugih poslovnih banaka u iznosu od 26 milijuna eura za dovršetak samoiskrcavajućeg broda za rasuti teret (733), za koji je ugovor potpisan s kanadskom tvrtkom Algoma Central Corporation. Rok isporuke toga broda je sredina rujna iduće godine.

Ugovor za gradnju tog broda raskinut je prije godinu dana, a država je temeljem protestiranih jamstava za njega platila 239,07 milijuna kuna.

Ugovor za završetak istog broda potpisan je početkom rujna ove godine, a ugovorena mu je cijena 36,6 milijuna eura.

Direktor 3. maja Edi Kučan zahvalio je premijeru koji je, zajedno s cijelom Vladom, po podacima koji su joj prezentirani, uočila da 3. maj može u budućem razdoblju izgraditi brodove koji su ostali u brodogradilištu.

"Nakon toga sa strateškim partnerom otvorit ćemo novu povijest u 3. maju, koji će onda nastaviti gradnju na ovom lokalitetu, koja bi, da nije bilo premijera Plenkovića, skoro nestala", naglasio je.

Direktor 3. maja je rekao i da su radnici zadovoljni, sa smiješkom na licima, nakon teških godinu dana bez plaće. "Veliko je zadovoljstvo, volja i želja da pokažemo da smo trećemajci, da možemo i znamo graditi brodove", poručio je Kučan.

Na upit o planu za završetak još dva broda, odgovorio je da bi tanker za prijevoz nafte, naftnih prerađevina i kemikalija (723) trebao doći uskoro iz Pule. Krenut ćemo s kompletiranjem broda za tegljenje u Rijeku, a u vezi s tim brodom u završnoj fazi su razgovori s kupcima, rekao je dodavši da će se riješiti i pitanje završetka broda za prijevoz automobila (514), koji je u stečajnoj masi Uljanika.

Ministar gospodarstva poduzetništva i obrta Darko Horvat kaže kako ostaje za vjerovati u vjerodostojnost podataka i brojki koje su na stolu. "Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod će kroz strogi monitoring na dnevnoj bazi morati imati uvid u poslovanje ne samo 3. maja, nego i Brodosplita, sutra i Uljanika i to je jedini način da cijela ova priča završi", rekao je.

Na novinarski upit ima li Jadranbrod monitoring u Brodosplitu, Horvat je odgovorio kako u ovom trenutku nema, ali će se ustrojiti u sljedećih nekoliko dana. Sličan ugovor kakav je potpisan između 3. maja i Jadranbroda bit će potpisan između Brodosplita i Jadranbroda, najavio je.

Odgovarajući na pitanja novinara, Horvat je rekao kako se procjenjuje da će kroz tri broda u 3. maju, u tri manevra koja su pripremljena, višak biti 40-ak milijuna kuna.

Uoči sastanka s vodstvom 3. maja, Plenković je posjetio i radnike brodogradilišta, kojima je također kazao da je temelj današnje odluke o jamstvu bilo povjerenje. Najvažnije je to povjerenje, dobar plan, održivi okvir i ulaganje da dovršite brodove, a dok to traje da nađemo dugoročno rješenje. Radite ono što znate najbolje, a mi ćemo vas pratiti", poručio je premijer radnicima.

Kučan kaže da radnici jedva čekaju da rade. "Vlada nam je dala šansu, hajdemo ju iskoristiti i nemojmo pokvariti što smo dobili", rekao je Kučan, koji vjeruje da će "trećemajci učiniti sve da tako i bude".

Inače, Kučan je prošli tjedna objasnio korake koji slijede za pokretanje proizvodnje u 3. maju, nakon što je u kolovozu odobreno Vladino jamstvo, a potom i HBOR-ov kredit od 150 milijuna za pokretanje proizvodnje u tom brodogradilištu.

Najprije će se početi raditi na dovršetku broda za kanadsku Algomu. Nakon toga i nakon isplate svih zaostalih plaća, a do danas su isplaćene sve plaće do srpnja, potrebno je deblokirati račun 3. maja, a potom vjerovnicima, s kojima je postignut sporazum o isplati 85 posto potraživanja s odgodom od dvije godine, isplatiti 15 posto tražbina.

