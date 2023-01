Šmit je Stipu ubadao sa čak dva noža, slijedio ga je po stubištu pa mu tijelo uvukao u stan?

Suđenje Ivanu Šmitu (27) za ubojstvo Stipe R. (38) ulazi u završnu fazu, a iako su vještakinja sudske medicine dr. Marija Baković i vještak traseolog Želimir Radmilović već dva puta iznosili svoj nalaz i dopunjavali ga, Županijski sud u Velikoj Gorici će ih saslušati i treći put kako bi se izjasnili o promjeni optužnice.

Naime, početkom siječnja ove godine Županijsko državno odvjetništvu u Velikoj Gorici bitno je izmijenilo činjenični opis djela pa tako sad terete Šmita da je ubojstvo počinio koristeći dva kuhinjska noža, a specificirali su i kojim redom i gdje mu je nanio određene ozljede.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Tako sad tvrde da je 23. kolovoza 2021. oko 1.30 sati u stanu na 1. katu zgrade u Ulici Sv. Mateja nakon svađe sa Stipom i u namjeri da ga ubije, prvo u kuhinji iz stalka za noževe dohvatio nož drvene drške ukupne dužine 31 cm dužine oštrice 18 cm s kojim mu je počeo zamahivati prema glavi. Tad je žrtva zadobila i obrambene rane od noža na ruci te je pokušala pobjeći prema izlazu iz stana. Zatim je u ruke uzeo kuhinjski nož s crnom plastičnom drškom duljine 32 cm i duljine oštrice 20 cm i krenuo za žrtvom. Sustigao ga je u hodniku gdje ga je s leđa nastavio ubadati u stražnju stranu prsišta od kojih tri rane ozljeđuju oba pluća, tri rebra i dovode do izljeva krvi u oba prsišta.

U jednom trenutku je žrtva uspjela otvoriti ulazna vrata stana i izaći na stubište ispred stana dozivajući susjede u pomoć, a ubojica ga je slijedio te mu na stepenicama s leđa zadao još jednu ubodnu ranu. Žrtva se uspjela spustiti do podruma zgrade pa zatim se vratiti stubištem na 1. kat gdje je udarala po vratima susjednog stana, no nitko nije otvarao vrata. Potom se spustio na pod hodnika ispred stana gdje je od zadobivenih ozljeda preminuo nakon čega ga je ubojica povukao u unutrašnjost stana u hodnik, a sebi je obrisao ruke ručnicima te ih oprao i napustio mjesto događaja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon ubojstva zatekli su ga policajci kako bos luta Dugavama.

Šmit tvrdi da nije kriv, a svojoj obrani, koju je iznio na početku suđenja, nije imao što dodati.

Vještakinja sudske medicine žrtvine ozljede podijelila je u tri skupine, tjelesne ozljede, teške tjelesne ozljede te osobito teške tjelesne ozljede koje su dovele do smrti. Riječ je o tri ozljede u prsa koje su probile pluća, a koje je Stipi ubojica nanio s leđa.

Nije se mogla odlučiti koliko je dugo Stipe još bio živ nakon primanja tih ozljeda, no sigurna je da je bio prvi svijesti te da je patio. Dodala je da, iako je riječ ozljedama različitih karakteristika to nije neuobičajeno za ozljede koje nanosi jedna osoba kao i da su mogle biti nanesene bilo kojim od noževa pronađenim u stanu.

Vještak traseolog je prema tragovima krvi zaključio da je vjerojatno tijelo žrtve povlačio prema unutrašnjosti stana. Rekao je i da je događaj bio kompleksan te da se odvijao dinamično s višestrukim kretanjima aktera u svim smjerovima. S obzirom na stanje odjeće okrivljenika u vrijeme očevida istaknuo je da se deficit tragova na osumnjičeniku može objasniti dijelom i zbog tragova krvi nađenih na ručniku u sobi, po dnevnom boravku, ispred kuhinje, na zavjesama te na platnenoj narukvici. To mu ukazuje da je osumnjičenik uklonio dio tragova sa sebe.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sud, prije svega, zanima može li se odrediti kojim nožem su nanesene koje ozljede, kao i koji je bio redoslijed ozljeda te može li se utvrditi dinamika događaja onako kako je to opisano u izmijenjenoj optužnici.

Odvjetnica koja u postupku zastupa oštećenike Dubravka Krklec sudu je predala USB stick s fotografijama i snimkom žrtve na vjenčanju sestre. Time su željeli vratiti fokus na žrtvu te pokazati kakvog je vedrog i veselog karaktera bio, no sud je taj prijedlog odbio kao nevažan.

Šmitov branitelj Luka Somek, kao ni tužiteljstvo nisu predlagali nove dokaze.

Najčitaniji članci