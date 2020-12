Doktorica Ivana Šmit je rekla kako su brojevi poražavajući i kako nas smještaju čak na vrh ljestvice po epidemiološkim pokazateljima, ali kako je to nešto na što je HUBOL apelirao već prije.

- Apelirali smo na to da mjere nisu dobre, da nisu adekvatne i da ih treba postrožiti. Nažalost, tu su i oni koji popunjavaju respiratore što nam je još jedan dodatni strah, da ćemo ostati bez adekvatnog broja respiratora za zbrinjavanje takvih pacijenata - kazala je Šmit za Dnevnik N1 televizije

Ispričala je i kako je to spašavati takve pacijente. Tvrdi da su se smrti mogle spriječiti.

- To je jedna zapravo dosta strašna priča. To je nešto na što pokušavamo upozoriti. Tih 78 ljudi koje je umrlo danas i 70 koji će možda umrijeti sutra i nisu morali umrijeti jer se zaraza mogla spriječiti. Radi se i o mladim ljudima, vidimo iz svakodnevnih primjera po medijima koji i nemaju nekakvih značajnijih bolesti. Mi nikada nismo u svom radnom vijeku vidjeli situacije s ovolikim brojem ljudi koji imaju ovako teške oblike upale pluća. To su bolesnici koji kad uđu u takvu fazu koji leže u bolnici po dva, tri, četiri tjedna - pojašnjava.

Dodala je da su na izmaku snaga i da treba poduzeti sve kako bi se zaustavile brojke novozaraženih.

- Doći će vrijeme kada će se preispitati odgovornost. Struka je dovoljno jasno i glasno komentirala ono što nas je danas snašlo. Složila bih se s gospodinom Jandrokovićem da sada treba poduzeti sve što je moguće da se ove brojke zaustave jer ćemo samo tako moći odahnuti. U ovom trenutku mi punimo kapacitete svih mogućih odjela po bolnicama, otvaraju se odjeli po onim mjestima na kojem nikad nismo liječili takve pacijente. Problem nam je opskrbiti takve odjele s adekvatno obrazovanim kadrom. Na izmaku smo snaga i zbilja radimo iznad svih svojih ljudskih kapaciteta - rekla je.

'Strože mjere trebalo je uvesti davnih dana'

Šmit smatra kako smo strože mjere trebali uvesti davnih dana.

- Vrlo malo pruženih ruku dobivamo od bilo kakve zdravstvene administracije. Mi i dalje pružamo tu ruku, želimo pomoći. Ovo što se događa donosi posljedice za sve nas. Mi se i dalje nudimo za pomoć i za nekakav savjet. Brojeve moramo sniziti, moramo ih zaustaviti u rastu. Ako ove mjere koje su na snazi ne budu davale rezultate, moramo razmisliti o novima - ističe.

Šmit je jedna od potpisnica apela o cijepljenju. Upitana zašto ga je potpisivala, objašnjava:

- Nažalost, svjedoci smo i na društvenim mrežama različitih protivnika cijepljenja i raznim neargumentiranim raspravama o kakvim se cjepivima radi. Mogu slobodno reći da se radi o jednom od najvećih dostignuća modernoga svijeta. Cijepljenje je promijenilo tijek života moderne civilizacije. Sreća da u periodu velikih boginja nije bilo društvenih mreža. Cjepiva su sigurna. Rado ću biti jedna od prvih koji ću se cijepiti jer smatram da je to jedini način da ovu epidemiju stavimo pod kontrolu - zaključila je.