Postavlja se i pitanje jesu li “zakačili” nekoga koga politika čuva kad su za dobar rad nagrađeni smjenama
Smjenama u poreznom Uskoku ugrožene su ozbiljne istrage
Ministar financija Marko Primorac nije jedan od onih koji se okružio političkim uhljebima. Dapače, on sam ima akademsku težinu, formalno nije ni član HDZ-a i okupio je ljude koji vrijede kao stručnjaci za svoja područja.
