Obavijesti

News

Komentari 25
STRAVA NA PUTOVANJU

Smrtonosna zaraza na kruzeru: Troje je mrtvih, jedan kritično. Putnici su zarobljeni na brodu!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Smrtonosna zaraza na kruzeru: Troje je mrtvih, jedan kritično. Putnici su zarobljeni na brodu!
1
Foto: Reuters

Predsjednica Instituta za javno zdravstvo Zelenortskih otoka, Maria da Luz, poručila je kako brod treba nastaviti putovanje bez zaustavljanja kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo

Troje ljudi je preminulo, a još nekoliko ih je oboljelo nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji je plovio od Argentine prema Zelenortskim otocima. Brod se trenutno nalazi u blizini luke Praia, gdje već više od 24 sata čeka dopuštenje za pristajanje, no lokalne vlasti zasad to ne odobravaju, prenosi BBC.

Među preminulima su troje nizozemskih državljana. Riječ je o bračnom paru, muškarcu (70) i ženi (69), te još jednoj osobi čije tijelo se i dalje nalazi na brodu. Muškarac je preminuo po dolasku na otok Sveta Helena, dok je žena nakon pogoršanja zdravstvenog stanja evakuirana u Južnoafričku Republiku, gdje je umrla u bolnici u Johannesburgu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tri putnika su umrla, jedan slučaj hantavirusa potvrđen s kruzera Atlantic 01:40
Tri putnika su umrla, jedan slučaj hantavirusa potvrđen s kruzera Atlantic | Video: 24sata/reuters

U istoj bolnici trenutno se na odjelu intenzivne skrbi nalazi i 69-godišnji britanski državljanin s potvrđenim slučajem virusa. Prema navodima južnoafričkog Ministarstva zdravstva, obolio je tijekom plovidbe između Svete Helene i otoka Ascension, nakon čega je prebačen na daljnje liječenje.

Na brodu se i dalje nalaze najmanje dvije bolesne osobe iz redova posade kojima je potrebna medicinska pomoć. 

KRSTARENJE IZ NOĆNE MORE Troje mrtvih na krstarenju Atlantikom! Izbio opasni virus
Troje mrtvih na krstarenju Atlantikom! Izbio opasni virus

Kompanija Oceanwide Expeditions  je potvrdila da su u kontaktu s vlastima, no putnicima i posadi još nije dopušten iskrcaj na Zelenortskim otocima.

Predsjednica Instituta za javno zdravstvo Zelenortskih otoka, Maria da Luz, poručila je kako brod treba nastaviti putovanje bez zaustavljanja kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo.

Što je hantavirus?

Hantavirus je skupina virusa koje prenose glodavci, a ljudi se najčešće zaraze udisanjem čestica iz osušenog izmeta, urina ili sline zaraženih životinja. Iako je riječ o rijetkoj bolesti, može biti izuzetno opasna.

- Ne postoje specifična cjepiva niti antivirusni lijekovi za liječenje hantavirusa kod ljudi. Terapija se temelji na potpornoj skrbi i pravovremenom liječenju u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama - izjavio je stručnjak za specijalne patogene David Safronetz.

Smrtonosan virus Opasna bolest na kruzeru: Evo što trebate znati o hantavirusu
Opasna bolest na kruzeru: Evo što trebate znati o hantavirusu

Stručnjaci upozoravaju da soj virusa karakterističan za Južnu Ameriku može izazvati brzo nakupljanje tekućine u plućima, što u gotovo polovici slučajeva može završiti smrću. Inkubacija bolesti može trajati i do osam tjedana, što dodatno otežava utvrđivanje izvora zaraze.

Epidemiolozi ističu kako je vrlo neobično da se ovakva bolest pojavi na kruzeru, a postoji mogućnost da su zaraženi putnici virus pokupili i prije ukrcaja. Ipak, zatvoreni uvjeti na brodu mogu pogodovati širenju infekcija.

Istraga o uzroku i načinu širenja bolesti je u tijeku, a zdravstvene vlasti nastoje utvrditi radi li se o zajedničkom izvoru zaraze ili eventualnom prijenosu među putnicima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026