Smrtonosna zaraza na kruzeru: Troje je mrtvih, jedan kritično. Putnici su zarobljeni na brodu!

Troje ljudi je preminulo, a još nekoliko ih je oboljelo nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji je plovio od Argentine prema Zelenortskim otocima. Brod se trenutno nalazi u blizini luke Praia, gdje već više od 24 sata čeka dopuštenje za pristajanje, no lokalne vlasti zasad to ne odobravaju, prenosi BBC.

Među preminulima su troje nizozemskih državljana. Riječ je o bračnom paru, muškarcu (70) i ženi (69), te još jednoj osobi čije tijelo se i dalje nalazi na brodu. Muškarac je preminuo po dolasku na otok Sveta Helena, dok je žena nakon pogoršanja zdravstvenog stanja evakuirana u Južnoafričku Republiku, gdje je umrla u bolnici u Johannesburgu.

U istoj bolnici trenutno se na odjelu intenzivne skrbi nalazi i 69-godišnji britanski državljanin s potvrđenim slučajem virusa. Prema navodima južnoafričkog Ministarstva zdravstva, obolio je tijekom plovidbe između Svete Helene i otoka Ascension, nakon čega je prebačen na daljnje liječenje.

Na brodu se i dalje nalaze najmanje dvije bolesne osobe iz redova posade kojima je potrebna medicinska pomoć.

Kompanija Oceanwide Expeditions je potvrdila da su u kontaktu s vlastima, no putnicima i posadi još nije dopušten iskrcaj na Zelenortskim otocima.

Predsjednica Instituta za javno zdravstvo Zelenortskih otoka, Maria da Luz, poručila je kako brod treba nastaviti putovanje bez zaustavljanja kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo.

Što je hantavirus?

Hantavirus je skupina virusa koje prenose glodavci, a ljudi se najčešće zaraze udisanjem čestica iz osušenog izmeta, urina ili sline zaraženih životinja. Iako je riječ o rijetkoj bolesti, može biti izuzetno opasna.

- Ne postoje specifična cjepiva niti antivirusni lijekovi za liječenje hantavirusa kod ljudi. Terapija se temelji na potpornoj skrbi i pravovremenom liječenju u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama - izjavio je stručnjak za specijalne patogene David Safronetz.

Stručnjaci upozoravaju da soj virusa karakterističan za Južnu Ameriku može izazvati brzo nakupljanje tekućine u plućima, što u gotovo polovici slučajeva može završiti smrću. Inkubacija bolesti može trajati i do osam tjedana, što dodatno otežava utvrđivanje izvora zaraze.

Epidemiolozi ističu kako je vrlo neobično da se ovakva bolest pojavi na kruzeru, a postoji mogućnost da su zaraženi putnici virus pokupili i prije ukrcaja. Ipak, zatvoreni uvjeti na brodu mogu pogodovati širenju infekcija.

Istraga o uzroku i načinu širenja bolesti je u tijeku, a zdravstvene vlasti nastoje utvrditi radi li se o zajedničkom izvoru zaraze ili eventualnom prijenosu među putnicima.