POGINUO PLANINAR

Smrtonosne lavine u Italiji: Dvoje poginulih, spašavanje otežava vjetar, ima i ozlijeđenih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Smrtonosne lavine u Italiji: Dvoje poginulih, spašavanje otežava vjetar, ima i ozlijeđenih
Lavine su pogodile nekoliko područja talijanskih Alpa, među njima i popularna skijališta, a zbog obilnog snijega i jakih vjetrova izdana su nova upozorenja

Lavine u talijanskim Alpama u petak su odnijele najmanje dva života i ozlijedile još nekoliko ljudi, a operacije spašavanja otežane su zbog snažnih vjetrova. 

Prva lavina pogodila je jugozapadnu alpsku dolinu Maira u talijanskoj regiji Pijemontu, blizu francuske granice.  

Lokalne službe objavile su da je poginula jedna i ozlijeđene dvije osobe od kojih je jedna u kritičnom stanju.  

Druga lavina dogodila se kod Pragelata, popularnog skijališta oko 60 kilometara zapadno od Torina. 

U lavini u sjeveroistočnoj talijanskoj regiji Veneto, kod gradića Recoaro na Dolomitima, poginuo je 50-godišnji planinar, prenosi talijanska novinska agencija ANSA. 

Opasnost od lavina diljem Alpi povećana je proteklih dana zbog velikog snijega i snažnih vjetrova, zbog čega su na snazi upozorenja za skijaše i planinare. 

