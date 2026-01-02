Smrtonosne lavine u Italiji: Dvoje poginulih, spašavanje otežava vjetar, ima i ozlijeđenih

Lavine u talijanskim Alpama u petak su odnijele najmanje dva života i ozlijedile još nekoliko ljudi, a operacije spašavanja otežane su zbog snažnih vjetrova.

Prva lavina pogodila je jugozapadnu alpsku dolinu Maira u talijanskoj regiji Pijemontu, blizu francuske granice.

Lokalne službe objavile su da je poginula jedna i ozlijeđene dvije osobe od kojih je jedna u kritičnom stanju.

Druga lavina dogodila se kod Pragelata, popularnog skijališta oko 60 kilometara zapadno od Torina.

U lavini u sjeveroistočnoj talijanskoj regiji Veneto, kod gradića Recoaro na Dolomitima, poginuo je 50-godišnji planinar, prenosi talijanska novinska agencija ANSA.

Opasnost od lavina diljem Alpi povećana je proteklih dana zbog velikog snijega i snažnih vjetrova, zbog čega su na snazi upozorenja za skijaše i planinare.