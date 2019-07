Snažan potres od 6,6 Richtera pogodio je zapadnu Australiju

Potres magnitude 6,6 pogodio je područje u blizini Broomea na sjeverozapadu Australije, objavio je u nedjelju Američki geološki zavod.

Nakon potresa nije objavljena uzbuna radi mogućeg tsunamija za australsko kopno ni otoke.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.6 in Western Australia 43 min ago pic.twitter.com/Q8QqbtQDwd

Australski ured za geološke znanosti objavio je da se potres u podmorju dogodio pola sata iza ponoći u Indijskom oceanu, negdje između Broomea i Port Hedlanda u zapadnoj Australiji.

Epicentar potresa bio je više od 200 kilometara zapadno od obalnog grada Broomea.

Nisu prijavljene veće štete u regiji. Lokalni mediji pišu da su stanovnici obalnih područja osjetili podrhtavanje.

Neki od njih pisali su na društvenim mrežama o potresu.

"Upravo se dogodio potres u Broomeu! Cijela kuća je podrhtavala i to je potrajalo. Nikada prije nisam tako nešto osjetila, zapanjujuće je", napisala je na Twitteru stanovnica Broomea Deb Hannagan.

We just had an earthquake in Broome! The whole house was shaking and it went for ages. Never experienced anything like it before - quite amazing!https://t.co/kQH9GWp83U