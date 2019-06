Snažan potres pogodio je Novi Zeland, strahuju od tsunamija

Snažan potres magnitude 7,2 po Richteru pogodio je u nedjelju Novi Zeland. Potres je bio u 10.55 sati (0.55 sati po našem vremenu), 873 kilometra sjeveroistočno od Ngungura, gradića iu kojem živi oko 1400 ljudi. Bio je na dubini od 10 km.

Nakon potresa izdano je upozorenje od tsunamija za područje od 300 km.

A magnitude 7.4 earthquake struck an arc of islands off #NewZealand, causing initial fears of a tsunami. https://t.co/Xaeg4AgVz3