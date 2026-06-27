Snažan potres pogodio područje Hindukuša, osjetio se u Afganistanu i Pakistanu

Snažan potres pogodio je područje Hindukuša u Afganistanu u subotu, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC), a podrhtavanje se osjetilo od glavnog grada Kabula, pa sve preko granice u susjednom Pakistanu.

Ljudi su istrčali iz svojih domova u panici u okrugu Swat u pakistanskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, rekao je Reutersu stanovnik Daniyal Ahmad. Zasad nema izvješća o žrtvama.

"Bio je veliki potres ovdje u Swatu i trajao je prilično dugo", rekao je.

"Ljudi su istrčali iz kuća, a žene i djeca su plakali u panici."

Potres magnitude 6 dogodio se na dubini od 100 kilometara, rekao je EMSC.

Ranije u subotu potres magnitude 5.4 pogodio je Pakistan, prema EMSC-u.