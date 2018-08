Snažan potres zatresao Italiju: Ljudi u strahu istrčali na ulice

Potres magnitude 5.2 po Richteru pogodio je južnu Italiju. Epicentar potresa bio je 36 km udaljen od pokrajine Campobasso, nekih 186 kilometara od glavnog grada Rima.

Potres je kratko trajao ali se prilično jako osjetio, pa je dosta ljudi istrčalo na ulice, javlja EMSC. Nakon njega su uslijedila dva slabija potresa.

M5.0 #earthquake (#terremoto) strikes 79 km NW of #Foggia (#Italy) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/2UGCxVezB3