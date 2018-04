Snažan potres zatresao Italiju: 'Neće biti nastave u školama'

Potres magnitude 4,7 u utorak u 5.11 sati pogodio je područje središnje Italije koja je 2016. bila teško razorena velikim potresom, kazali su dužnosnici.

Prva izvješća govore da je potres u utorak izazvao manje štete, ali nema teže ozlijeđenih ljudi.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.7 in Central Italy 40 min ago pic.twitter.com/8c0ogHX65h