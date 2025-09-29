Obavijesti

NAGLO ZAHLAĐENJE

Snažan val hladnoće zahvatit će Europu: Temperature će pasti i do 15 °C, snijeg i olujni vjetrovi

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Snažan val hladnoće zahvatit će Europu: Temperature će pasti i do 15 °C, snijeg i olujni vjetrovi
Foto: Severe Weather Europe

U mnogim će zemljama po prvi put ove jeseni temperature pasti blizu ili ispod nule

Početak listopada donosi izraženu promjenu vremena diljem Europe. Nakon razdoblja toplijeg zapadnog strujanja, uspostava snažne anticiklone na sjeveru kontinenta otvorila je put hladnim zračnim masama s istoka. Kako prognoziraju meteorolozi Severe Weather Europe, veći dio kontinenta ovog tjedna očekuje prvi značajniji prodor hladnoće ove jeseni.

Od sredine tjedna razvija se neuobičajeno snažan hladni val, potaknut širenjem golemog hladnog bazena s istoka prema središnjoj Europi, Balkanu i Sredozemlju. Temperature će se spustiti i do 10 °C ispod prosjeka, što će biti najhladnije razdoblje dosad u ovoj meteorološkoj jeseni. Prodor će pratiti jaka bura duž zapadnog Balkana, obilniji snijeg u planinama te prvi ovogodišnji mraz u nizinskim predjelima.

Foto: Severe Weather Europe

Rex blok mijenja strujanje zraka

Krajem rujna nad Europom se formirao tzv. Rex blok, meteorološki obrazac u kojem se anticiklona nalazi sjeverno od ciklone. Trenutno anticiklona dominira sjevernom Europom, dok se ciklona sa središtem nad zapadnom Ukrajinom postupno pomiče prema jugozapadu. Takav raspored preokreće uobičajeno strujanje pa vjetrovi s istoka i sjeveroistoka donose hladan zrak iz Rusije prema većem dijelu kontinenta.

Do 15 stupnjeva ispod prosjeka

Hladna fronta širit će se prema zapadu i jugu tijekom sljedećih dana, a vrhunac zahlađenja očekuje se između četvrtka i subote. Tada će se nad Balkan, srednju Europu i središnje Sredozemlje proširiti zračna masa hladnija za 8 do 12 °C, lokalno i do 15 °C u odnosu na prosjek.

Najizraženije promjene osjetit će Njemačka, Češka, Slovačka, Poljska, Austrija, Mađarska, Rumunjska, Italija, Slovenija, Hrvatska i ostatak zapadnog Balkana. U mnogim će zemljama po prvi put ove jeseni temperature pasti blizu ili ispod nule.

Foto: Severe Weather Europe

Prvi mraz i snijeg u planinama

U četvrtak i petak ujutro najniže temperature u nizinskim predjelima srednje Europe donijet će prvi mraz. Na Balkanu će najhladnije biti za vikend – u Gorskom kotaru očekuju se vrijednosti od -2 do -4 °C, dok bi u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji temperature mogle pasti i do -6 °C.

Uz izraženu razliku u tlaku zraka, duž Jadrana se prognozira jaka i olujna bura, s udarima koji bi mogli prelaziti 120 km/h. U višim planinskim područjima Alpa, Karpata, te planina u BiH, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Bugarskoj moguć je snijeg, ponegdje i do 50 cm.

Foto: Severe Weather Europe

Moguća promjena sredinom mjeseca

Iako će zahlađenje obilježiti početak listopada, prognostički modeli pokazuju mogućnost promjene već sredinom mjeseca. Postoji šansa da će hladni prodor biti kratkotrajan te da će ga zamijeniti topliji zrak sa zapada, no točan razvoj situacije bit će poznat u nadolazećim danima.

