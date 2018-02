Snažna eksplozija u Leicesteru: 'Molimo građane da ne izlaze'

Britanska policija priopćila je u nedjelju da su njezini pripadnici poslani na teren nakon snažne eksplozije u Leicesteru u središnjoj Engleskoj.

"Sve službe za izvanredna stanja trenutno se bave tim incidentom. Molimo građane da ne odlaze na to područje", objavila je policija u Leicesteru.

Na snimkama postavljenim na društvenim mrežama vidi se veliki požar u središtu grada. Britanski mediji javili su da su u eksploziji uništene jedna kuća i trgovina. Mediji navode, pozivajući se na izjave svjedoka, da se čula snažna eksplozija.

