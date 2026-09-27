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POPLAVA

VIDEO Razorna oluja poharala SAD! Građani veslali po ulici. Pogledajte užasne scene...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Razorna oluja poharala SAD! Građani veslali po ulici. Pogledajte užasne scene...
Foto: twitter
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Guverneri New Yorka i New Jerseyja proglasili su izvanredno stanje, a meteorolozi upozoravaju na nastavak opasnih vremenskih uvjeta do ponedjeljka

Snažna sjeveroistočna oluja koja je ovog vikenda pogodila istočnu obalu SAD-a, od Washingtona do Mainea, prisilila je avio-kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku u subotu ostavila je više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata bez struje. Prema podacima servisa za praćenje prekida u opskrbi električnom energijom PowerOutage.com, u subotu u 21:37 sati po istočnom vremenu (01:37 GMT) više od 73.000 kućanstava i poslovnih objekata u Connecticutu, New Yorku, Massachusettsu, New Jerseyju, Rhode Islandu i Pennsylvaniji i dalje je bilo bez struje.

New York i Connecticut pojedinačno su imali više od 20.000 objekata bez električne energije. Četiri savezne države – Connecticut, New York, Pennsylvania i New Jersey – ranije su toga dana zajedno bilježile više od 100.000 prekida u opskrbi. Portal NJ.com izvijestio je o poplavama u dijelovima New Jerseyja, od okruga Bergen na sjeveru do okruga Cape May na južnom vrhu države, uz dobrovoljne evakuacije u nekim mjestima na obali.

Stadion MetLife u East Rutherfordu objavio je da je koncert rock-sastava AC/DC, prvotno planiran za petak, odgođen za 2. listopada. Prema podacima servisa FlightAware, do 21:50 sati po istočnom vremenu (01:50 GMT) u subotu otkazano je 445 letova povezanih sa zračnim lukama u SAD-u, dok je 3016 letova kasnilo.

Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) objavila je da će snažna oluja donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu u regije srednjoatlantskih država i Nove Engleske sve do ponedjeljka. Guverneri New Yorka i New Jerseyja u petak su proglasili izvanredno stanje u okruzima za koje se očekivalo da će biti najteže pogođeni olujom, uključujući grad New York. Guverner Connecticuta aktivirao je državni centar za izvanredne situacije.

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