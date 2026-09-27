VIDEO Razorna oluja poharala SAD! Građani veslali po ulici. Pogledajte užasne scene...

Snažna sjeveroistočna oluja koja je ovog vikenda pogodila istočnu obalu SAD-a, od Washingtona do Mainea, prisilila je avio-kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku u subotu ostavila je više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata bez struje. Prema podacima servisa za praćenje prekida u opskrbi električnom energijom PowerOutage.com, u subotu u 21:37 sati po istočnom vremenu (01:37 GMT) više od 73.000 kućanstava i poslovnih objekata u Connecticutu, New Yorku, Massachusettsu, New Jerseyju, Rhode Islandu i Pennsylvaniji i dalje je bilo bez struje.

Nor'easter pounding the Massachusetts coast with huge waves. Coastal flooding impacting the northeast including New York City. This is from Brant Rock, MA. #noreaster #mawx #coastal #flooding #waves pic.twitter.com/QZJIoo05lB — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) September 26, 2026

New York i Connecticut pojedinačno su imali više od 20.000 objekata bez električne energije. Četiri savezne države – Connecticut, New York, Pennsylvania i New Jersey – ranije su toga dana zajedno bilježile više od 100.000 prekida u opskrbi. Portal NJ.com izvijestio je o poplavama u dijelovima New Jerseyja, od okruga Bergen na sjeveru do okruga Cape May na južnom vrhu države, uz dobrovoljne evakuacije u nekim mjestima na obali.

Storm center and heavy rain bands associated with it now can be seen on radar. This is what moves though overnight into daybreak. Heavy rain and wind pic.twitter.com/EYvg5gzojF — Will Ciccone (@weatherwilly) September 26, 2026

Stadion MetLife u East Rutherfordu objavio je da je koncert rock-sastava AC/DC, prvotno planiran za petak, odgođen za 2. listopada. Prema podacima servisa FlightAware, do 21:50 sati po istočnom vremenu (01:50 GMT) u subotu otkazano je 445 letova povezanih sa zračnim lukama u SAD-u, dok je 3016 letova kasnilo.

Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) objavila je da će snažna oluja donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu u regije srednjoatlantskih država i Nove Engleske sve do ponedjeljka. Guverneri New Yorka i New Jerseyja u petak su proglasili izvanredno stanje u okruzima za koje se očekivalo da će biti najteže pogođeni olujom, uključujući grad New York. Guverner Connecticuta aktivirao je državni centar za izvanredne situacije.