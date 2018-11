Snažni potres zatresao Italiju: 'Bilo je kratko, ali intenzivno'

Potres magnitude 4.6 po Richteru pogodio je sjeveroistočnu obalu Italije. Epicentar potresa bio je u 52 km od Ravenne. Svjedoci kažu kako se čuo udar te da se namještaj pomaknuo.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.5 in Northern Italy 40 min ago pic.twitter.com/2MGBGTjGFR