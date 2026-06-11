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INTERVENIRALI VATROGASCI

Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo sjever Hrvatske: Tuča, vjetar i poplave u Međimurju

Piše HINA,
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Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo sjever Hrvatske: Tuča, vjetar i poplave u Međimurju
Vrijeme u Zagrebu donijelo obilnu kišu i tuču | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i tučom najteže je pogodilo zapadno Međimurje, dok su u Varaždinskoj županiji zabilježeni srušeni stabla i intervencije vatrogasaca.

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom, jakim vjetrom i obilnom kišom u srijedu navečer ponovo je pogodilo sjever Hrvatske, pri čemu je najviše stradalo zapadno Međimurje, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije. Prema pisanju lokalnih medija, snažno nevrijeme zahvatilo je nešto poslije 22 sata vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a najviše su pogođena mjesta poput Železne Gore, Svetog Urbana, Robadja te Svetog Martina na Muri i okolice. Mještani pogođenih područja javljali su o silovitom naletu tuče koja je u kratkom vremenu zabijelila dvorišta i prometnice. Nevrijeme je oko 22.30 stiglo i u Varaždinsku županiju i potrajalo gotovo do ponoći. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Varaždin Mario Rogina rekao je da je u rubnim dijelovima županije, posebice u okolici Cestice, pala tuča te da su zbog nevremena vatrogasci izašli na teren.

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"Puhao je jak vjetar, pa smo na dvije lokacije intervenirali zbog srušenih stabala”, istaknuo je Rogina.

Kako je rekao Josip Salatko, predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske, na području Krapinsko-zagorske županije je bilo vjetra i kiše, ali nije bilo tuče.

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"Mi smo jučer s generatorima radili od 20 do 23 sata i pratili situaciju. Val je išao iz Slovenije, pa je zahvatio varaždinsko područje i pogotovo Međimurje, gdje je bilo i tuče. Zagorje je dobro prošlo”, dodao je Salatko.

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