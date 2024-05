Snažno nevrijeme, obilna kiša i tuča protutnjat će zemljom, na snazi alarm: 'Vrijeme je opasno'

Nad sjeverni Jadran tijekom noći je ušla ciklona te će se tu i zadržati. Lokalne nestabilnosti u četvrtak bile su tek uvod u vremenski još "izazovniji" petak, tijekom kojeg će gotovo diljem Hrvatske biti kiše, često i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, lokalno i olujnog nevremena s tučom, koje prema trenutačnim procjenama stručnjaka DHMZ-a zaslužuje čak narančasto upozorenje - drugo od tri moguća stupnja, najavio je za HRT u svojoj prognozi Zoran Vakula.

Ni sljedećih dana neće biti suho, ali će veći dio vikenda ipak biti sunčanije uz samo rijetke pljuskove, a češći i obilniji mogući su potkraj nedjelje najprije na Jadranu i područjima uz njega pa u ponedjeljak i u sjevernijim krajevima. Sredinom i posebice prema kraju sljedećeg tjedna značajno se povećava vjerojatnost za prvi "dašak" ljeta - stabilnije, sunčanije i prve lipanjske vruće dane.

Foto: DHMZ

Kako stoji na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, bit će umjereno, a prijepodne pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, a lokalno će biti i jače izraženih pljuskova s grmljavinom te obilne oborine. Moguće je i nevrijeme. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 16 i 20, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C.

Prognoza po regijama

Sutra će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo oblačno, većinom uz povremenu kišu, mjestimice i grmljavinu. Moguće je i olujno nevrijeme s tučom. Najniža temperatura od 14 do 16 °C, a najviša, uz slab do umjeren jugoistočnjak, oko 25 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj jutro toplije nego u četvrtak, ali danju manje toplo jer će prevladavati oblačno, gotovo posvuda uz povremenu kišu, pa i obilnije pljuskove s grmljavinom, gdjegod vjerojatno i prolazno jakim vjetrom i tučom.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj još nestabilnije, uz čak narančasto upozorenje - drugog stupnja od moguća 3 - za često obilne pljuskove s grmljavinom, lokalno i nevrijeme, uz koje su moguće i bujične poplave. Temperatura zraka ujutro od 12 do 15 °C, uz more i do 18 °C, a poslijepodne 20 do 23 °C, u gorju malo niža.

U Dalmaciji više sunčanih sati i toplije, danju većinom oko 25 °C, ali i česti pljuskovi s grmljavinom, te uglavnom umjereno i jako, ponegdje na udare i olujno jugo, koje će i na promjenjivo oblačnom i nestabilnom te već ujutro toplom krajnjem jugu Hrvatske prouzročiti umjereno valovito i valovito more.

Meteoalarm za cijelu Hrvatsku

Na snazi je meteoalarm za cijelu Hrvatsku, a opasno vrijeme, koje je na karti označeno narančastom bojom, odnosi se na područja riječke i gospićke regije gdje se očekuje obilna kiša te grmljavinsko nevrijeme s mjestimice izraženim i obilnim pljuskovima.

- Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

I dalje promjenjivo

Sljedećih dana na Jadranu uglavnom manje vjetrovito i valovito iako i dalje uz prevladavajuće jugo. Pritom u subotu prolazno stabilnije, premda ne i posvuda suho, a prema kraju nedjelje i posebice u ponedjeljak opet česti pljuskovi s grmljavinom, koji zaslužuju nova upozorenja.

I diljem kopnenog područja ponedjeljak jako nestabilan, a u manje oblačnu nedjelju pljuskovi i grmljavina uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, još rjeđi u pretežno suhu i sunčanu subotu. Pritom vikend danju većinom topliji od petka, mnogima i sparan, ali uz svježija jutra, mjestimice i maglovita.

Foto: DHMZ