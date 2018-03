Ledena kiša usporava promet, narančasti alarm zbog poledice

U Gorskom kotaru, dijelu Hrvatskog primorja te središnje i sjeverozapadne Hrvatskoj mjestimice pada snijeg i kiša koja se smrzava na tlu, a usporeno se vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac, čvora Gospić i tunela Sveti Rok, na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Jankomir, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između Bregane i Novske, na A4 Goričan-Zagreb, na A6 Rijeka-Zagreb između čvora Bosiljevo 2 i Kikovica te na A11 Jakuševec-Lekenik.

HAK u izvješću u 7.15 sati podsjeća da su za sav promet otvorene A1 Zagreb-Split-Ploče, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, A4 Goričan-Zagreb, A7 GP Rupa-Diračje i Draga-Šmrika, Istarski ipsilon, Jadranska magistrala (DC8), Paški i Krčki most.

Zimski su uvjeti na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Gorskom kotaru, Lici i dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatskoj, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Kikovica i Bosiljevo, staru cestu kroz Gorski kotar (DC3) između Rijeke i Zdihova i državnu cesu DC1 (dijelom Lička magistrala) na dionici Trakošćan-Jastrebarsko-Karlovac-Vaganac-Udbina-Gračac (zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, za ostala vozila obavezna je zimska oprema).

Za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom trenutno nema prohodne ceste iz unutrašnjosti prema Rijeci i obrnuto. Prema Dalmaciji kamioni s prikolicom i tegljači s poluprikolicom mogu voziti u potpunosti autocestom A1 i državnim cestama DC1 čvor Sveti Rok (A1)-Gračac-Knin te DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin-Benkovac.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac, na 17.+200 km u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC10 nakon odmorišta Luka i nakon odmorišta Dubrave u smjeru Bjelovara te vozi se otežano, jednim trakom.

Do 9. ožujka do 18,00 sati (petak) tunel Sv. Ilija zatvoren je za sav promet, zbog radova održavanja. Večeras od 22,00 do 06,00 sati ujutro kroz tunel Učku vozit će se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog oštećenja bukobrana zatvoren je vozni trak na dionici ceste A7 čvor Šmrika-čvor Hreljin u smjeru Rijeke. Zbog zimskih uvjeta promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na graničnim prijelazima: sa BiH - Užljebić; Ličko Petrovo Selo, Maljevac, a sa Slovenijom - Jurovski Brod, Pribanjci, Prezid, Čabar, Brod na Kupi.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U prekidu su katamaranske linije: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Jelsa-Bol-Split, Vis-Hvar-Split,Korčula-Hvar-Split.

Sve dionice željezničke mreže su prohodne. Na čišćenju i održavanju pruga te uklanjanju kvarova na mreži stalno su angažirane sve dežurne ekipe HŽ Infrastrukture.

DHMZ: Snijeg i kiša, na Jadranu i obilniji pljuskovi

Pretežno oblačno uz povremenu kišu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana i snijeg te oborinu na granici snijega i kiše koja se smrzava u dodiru s tlom, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na Jadranu su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji poslijepodne i navečer. Na kopnu će oborina tijekom drugog dijela dana biti sve rjeđa pojava.

Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na Jadranu će umjereno do jako jugo i južni vjetar postupno slabjeti i okretati na jugozapadni i sjeverozapadni.

Najviša dnevna temperatura na kopnu od 2 do 7, na istoku viša, a na Jadranu većinom od 8 do 14 stupnjeva Celzijevih.

Meteoalarm izdao je narančasto upozorenje za područje Like i Gorskog kotara dok je za kontinentalnu Hrvatsku u utorak na snazi žuto upozorenje za vjetra te moguće poledice.