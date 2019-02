Stiže osjetno zahlađenje: Kiša prelazi u susnježicu i snijeg...

Promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme s oborinama, koje će biti češće do sredine dana, očekuje se tijekom dana. Temperatura zraka većinom će biti od 3 do 8 na kopnu, a od 8 do 13 Celzija na Jadranu, no poslijepodne i navečer će osjetno zahladnjeti.

Na Jadranu se očekuju kiša ili pljuskovi s grmljavinom, lokalno obilni, dok će na kopnu uz pad temperature kiša ponegdje prelaziti u susnježicu i snijeg, osobito u gorju.

Zapuhat će umjeren, prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će vrlo jako i olujno jugo već ujutro na sjevernom dijelu okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, koji će se do kraja dana proširiti duž obale, navodi se u prognozi Državnog hidrometorološkog zavoda za Hrvatsku.

Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje, a u središnjoj Hrvatskoj, Lici i Gorskom kotaru povremeno pada snijeg, javlja HAK i upozorava na moguće odrone.

Zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom za vrijeme zimskih uvjeta (poledica na kolniku) u Lici:

DC1 Zagorje - Grabovac (D42) - Vaganac (g.ž.LS)-Udbina,

DC429 Selište Drežničko (g.ž.KA) - Prijeboj (D1),

ŽC5169 Donji Lapac-Bjelopolje.

