Obavijesti

News

Komentari 1
VIDEO

Snijeg pada diljem Hrvatske! Iz HAC-a za 24sata: 'Spremni smo! Imamo dovoljno ralica i soli'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Snijeg pada diljem Hrvatske! Iz HAC-a za 24sata: 'Spremni smo! Imamo dovoljno ralica i soli'

Trenutno nema problema, prošlu noć su bili zimski uvjeti, što znači zabrana za prikoličare i tegljače, obavezna upotreba zimske opreme, no od jutros je stanje normalno, rekao nam je Crljenko iz HAC-a

Naravno da smo spremni. Od 15. 10.  je tehnička jedinica Delnice, zimska dionica je u pripravnosti. Sada smo već u punoj pripravnosti, rekao nam je Valentin Crljenko, voditelj Tehničke jedinice Delnice HAC-a.

Pokretanje videa...

Snijeg u Slavoniji 00:34
Snijeg u Slavoniji | Video: Luka Safundžić/24sata

- Autocesta sama po sebi ima vozila i svi kapaciteti i u ljudstvu i posipalima podređeno je samo zimskoj službi. Samo na dionici koja pokriva tehnička jedinica Delnice, to je od Vrbovskog do čvora Oštrovica imamo 14 kamiona na raspolaganju - rekao nam je Crljenko. 

Dodao je i kako imaju dovoljno soli, konkretno oko  oko tisuću i pol tona samo na skladištu.

DOLOVE I BRIJEG... Snježni prekrivač iznenadio Hrvate: Bijele se Delnice, Čabar, Zavižan, Sljeme, Sisak, Slatina..
Snježni prekrivač iznenadio Hrvate: Bijele se Delnice, Čabar, Zavižan, Sljeme, Sisak, Slatina..

- Trenutno nema problema, prošlu noć su bili zimski uvjeti, što znači zabrana za prikoličare i tegljače, obavezna upotreba zimske opreme, no od jutros je stanje normalno - rekao nam je Crljenko. 

I Hrvatske autoceste (HAC) izdale su upozorenje zbog vremena i apelirale na dodatan oprez u prometu. "Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikro lokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. Ne donosite nepromišljene odluke", napisali su.

POGLEDAJTE SNIMKU VIDEO Pogledajte kako u Brodu pada snijeg: 'Lijepo je. Nadam se da zimska služba ne spava'
VIDEO Pogledajte kako u Brodu pada snijeg: 'Lijepo je. Nadam se da zimska služba ne spava'

"Poruke vozačima: Ne krećite na put bez adekvatne zimske opreme! Dok traju snježne padaline brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutnim uvjetima i ograničenjima na autocesti.  Ne zaustavljajte vozilo na zaustavnoj traci i u tunelima zbog postavljanja lanaca, stanite na odmorištu. Oprez zbog moguće poledice na vijaduktima i izlasku iz tunela. Ne pretječite ralicu", istaknuli su.

Sve korisnike su, usto, zamolili, da prije putovanja provjere stanje na cestama na mrežnoj stranici HAC-a ili HAK-a. U slučaju izvanrednih situacija u prometu, dodali su, sve obavijesti šalju se putem prometnog servisa HAK-a, stoga je važno uključiti radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS), a dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu 0800 0422. HAK je također večeras objavio informaciju o stanju na cestama.

STIGLA I UPOZORENJA Pripremite se za snježni kolaps, evo kakvo je stanje na cestama. HAC: 'Vozači, dobro promislite'
Pripremite se za snježni kolaps, evo kakvo je stanje na cestama. HAC: 'Vozači, dobro promislite'

- Kolnici su mokri ili vlažni i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, a snijeg pada mjestimice u Lici i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog mjestimice obilnijih padalina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeni zastoji mogući su u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme - rekli su.

Oglasili su se i iz Civilne zaštite. "U gradovima i općinama održani su brojni pripremni sastanci s ciljem njihovog usklađenog djelovanja, pripremljena je mehanizacija, materijal za posipavanje, isplanirano pravovremeno zatvaranje i označavanje prometnica, kao i kapaciteti za smještaj u slučaju potrebe", objavili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK
NASTALA KRAJEM 17. STOLJEĆA

Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK

"Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea (Giovanni Maria Manarutti) opisuje ranu povijest Trsta do 1100 godine
Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025