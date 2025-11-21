Snijeg pada diljem Hrvatske! Iz HAC-a za 24sata: 'Spremni smo! Imamo dovoljno ralica i soli'

Naravno da smo spremni. Od 15. 10. je tehnička jedinica Delnice, zimska dionica je u pripravnosti. Sada smo već u punoj pripravnosti, rekao nam je Valentin Crljenko, voditelj Tehničke jedinice Delnice HAC-a.

Pokretanje videa... 00:34 Snijeg u Slavoniji | Video: Luka Safundžić/24sata

- Autocesta sama po sebi ima vozila i svi kapaciteti i u ljudstvu i posipalima podređeno je samo zimskoj službi. Samo na dionici koja pokriva tehnička jedinica Delnice, to je od Vrbovskog do čvora Oštrovica imamo 14 kamiona na raspolaganju - rekao nam je Crljenko.

Dodao je i kako imaju dovoljno soli, konkretno oko oko tisuću i pol tona samo na skladištu.

- Trenutno nema problema, prošlu noć su bili zimski uvjeti, što znači zabrana za prikoličare i tegljače, obavezna upotreba zimske opreme, no od jutros je stanje normalno - rekao nam je Crljenko.

I Hrvatske autoceste (HAC) izdale su upozorenje zbog vremena i apelirale na dodatan oprez u prometu. "Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikro lokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. Ne donosite nepromišljene odluke", napisali su.

"Poruke vozačima: Ne krećite na put bez adekvatne zimske opreme! Dok traju snježne padaline brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutnim uvjetima i ograničenjima na autocesti. Ne zaustavljajte vozilo na zaustavnoj traci i u tunelima zbog postavljanja lanaca, stanite na odmorištu. Oprez zbog moguće poledice na vijaduktima i izlasku iz tunela. Ne pretječite ralicu", istaknuli su.

Sve korisnike su, usto, zamolili, da prije putovanja provjere stanje na cestama na mrežnoj stranici HAC-a ili HAK-a. U slučaju izvanrednih situacija u prometu, dodali su, sve obavijesti šalju se putem prometnog servisa HAK-a, stoga je važno uključiti radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS), a dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu 0800 0422. HAK je također večeras objavio informaciju o stanju na cestama.

- Kolnici su mokri ili vlažni i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, a snijeg pada mjestimice u Lici i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog mjestimice obilnijih padalina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeni zastoji mogući su u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme - rekli su.

Oglasili su se i iz Civilne zaštite. "U gradovima i općinama održani su brojni pripremni sastanci s ciljem njihovog usklađenog djelovanja, pripremljena je mehanizacija, materijal za posipavanje, isplanirano pravovremeno zatvaranje i označavanje prometnica, kao i kapaciteti za smještaj u slučaju potrebe", objavili su.