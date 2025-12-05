Snijeg u Lici, kiša u Dalmaciji, Slavonija pod maglom. Upalili i meteoalarm: Evo što nas čeka

U petak će biti promjenljivo, uz mjestimično malo kiše. U Dalmaciji su mogući poneki pljuskovi, a tijekom jutra u nizinama, osobito u Slavoniji, očekuje se lokalna magla. U Dalmaciji su mogući i poneki pljuskovi, a tijekom jutra u nizinama, osobito u Slavoniji, očekuje se lokalna magla.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i bura koja će jačati, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 4 do 9 stupnjeva, dok će na obali biti između 12 i 16 stupnjeva.

Za petak je na snazi meteoalarm za veći dio Hrvatske. Na Jadranu je žuti alarm izdan za Istru, Kvarner te cijelu Dalmaciju, gdje se očekuju jaki udari bure i sjeverozapadnog vjetra. Upozorenje vrijedi i za južni Jadran, uključujući dubrovačko područje, zbog pojačanog vjetra. U unutrašnjosti je žuti alarm aktiviran za istočnu Hrvatsku, ponajprije Slavoniju, zbog moguće dugotrajnije magle i smanjene vidljivosti.

Foto: DHMZ

Sutra, 6. prosinca, unutrašnjost će ponovno biti pretežno oblačna uz povremeno malo kiše, osobito u noći, ujutro i krajem dana. Na Jadranu će biti djelomice sunčano.

Vjetar će uglavnom biti slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na moru će puhati umjerena, lokalno i jaka bura te sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će od 1 do 5 stupnjeva, na Jadranu od 7 do 12, a dnevne od 4 do 9, odnosno od 12 do 17 stupnjeva na obali.

Foto: DHMZ

Izgledi za vikend donose pretežno oblačno vrijeme u unutrašnjosti, uz povremenu slabu kišu, najviše tijekom nedjelje.

U ponedjeljak bi se u prvom dijelu dana mogla zadržati magla, a poslijepodne se očekuju kraća sunčana razdoblja. Na Jadranu će prevladavati djelomice sunčano, no u nedjelju na jugu je moguće malo kiše ili pljusak.

Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na moru puhati umjerena, povremeno jaka bura te sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature će ostati bez veće promjene.