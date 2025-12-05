Obavijesti

News

Komentari 2
VREMENSKA PROGNOZA

Snijeg u Lici, kiša u Dalmaciji, Slavonija pod maglom. Upalili i meteoalarm: Evo što nas čeka

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Snijeg u Lici, kiša u Dalmaciji, Slavonija pod maglom. Upalili i meteoalarm: Evo što nas čeka
3
Rijeka: Kiša i bura građanima stvaraju probleme | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Za petak je na snazi meteoalarm za veći dio Hrvatske

U petak će biti promjenljivo, uz mjestimično malo kiše. U Dalmaciji su mogući poneki pljuskovi, a tijekom jutra u nizinama, osobito u Slavoniji, očekuje se lokalna magla. U Dalmaciji su mogući i poneki pljuskovi, a tijekom jutra u nizinama, osobito u Slavoniji, očekuje se lokalna magla.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i bura koja će jačati, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 4 do 9 stupnjeva, dok će na obali biti između 12 i 16 stupnjeva.

HAK IZVIJESTIO Zbog snijega u Lici zabranjen je promet za dio vozača. Magla stvara probleme u unutrašnjosti
Zbog snijega u Lici zabranjen je promet za dio vozača. Magla stvara probleme u unutrašnjosti

Za petak je na snazi meteoalarm za veći dio Hrvatske. Na Jadranu je žuti alarm izdan za Istru, Kvarner te cijelu Dalmaciju, gdje se očekuju jaki udari bure i sjeverozapadnog vjetra. Upozorenje vrijedi i za južni Jadran, uključujući dubrovačko područje, zbog pojačanog vjetra. U unutrašnjosti je žuti alarm aktiviran za istočnu Hrvatsku, ponajprije Slavoniju, zbog moguće dugotrajnije magle i smanjene vidljivosti. 

Foto: DHMZ

Sutra, 6. prosinca, unutrašnjost će ponovno biti pretežno oblačna uz povremeno malo kiše, osobito u noći, ujutro i krajem dana. Na Jadranu će biti djelomice sunčano.

OPREZNO! FOTO Snježni kaos kod Gospića: Autocestu zameo snijeg. HAK se oglasio upozorenjem za vozače
FOTO Snježni kaos kod Gospića: Autocestu zameo snijeg. HAK se oglasio upozorenjem za vozače

Vjetar će uglavnom biti slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na moru će puhati umjerena, lokalno i jaka bura te sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će od 1 do 5 stupnjeva, na Jadranu od 7 do 12, a dnevne od 4 do 9, odnosno od 12 do 17 stupnjeva na obali.

Foto: DHMZ

Izgledi za vikend donose pretežno oblačno vrijeme u unutrašnjosti, uz povremenu slabu kišu, najviše tijekom nedjelje.

U ponedjeljak bi se u prvom dijelu dana mogla zadržati magla, a poslijepodne se očekuju kraća sunčana razdoblja. Na Jadranu će prevladavati djelomice sunčano, no u nedjelju na jugu je moguće malo kiše ili pljusak.

Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na moru puhati umjerena, povremeno jaka bura te sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature će ostati bez veće promjene.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, a dodatno se umanjuje u nerazvijenim područjima. Cijena najma državnih stanova s režijama neće prelaziti 30 posto prihoda obitelji
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Mladića tražili nakon prijetnje u kući, policajac ga je prepoznao. Liječnici: 'U induciranoj je komi'
DETALJI UŽASA U SPLITU

Mladića tražili nakon prijetnje u kući, policajac ga je prepoznao. Liječnici: 'U induciranoj je komi'

Mladić je policajca navodno izbo čak osam puta po cijelom tijelu. Uhitili su ga nakon što se vratio kući gdje ga je čekala policija. Pronašli su i nož

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025