Snijeg u Varaždinu rušio drveće na ceste, iz HAK-a upozorili na zimske uvjete u Lici i priobalju

Nakon obilnih snježnih padalina koje su uzrokovale brojne intervencije na području grada Varaždina, u subotu su gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Varaždin Mario Rogina obišli najpogođenije lokacije na području Varaždina kako bi utvrdili opseg štete i koordinirale daljnje aktivnosti sanacije.

Gradonačelnik Bosilj je istaknuo kako su djelatnici JVP Varaždin i gradske tvrtke Parkovi još od jučer na terenu te uklanjaju opasno granje i srušena stabla.

- Palo je oko 25 centimetara mokrog i teškog snijega, što je uzrokovalo znatne štete na drveću. Sanirana je Bombellesova ulica, koja se upravo pušta u promet. U tijeku je sanacija Kolodvorske ulice, dok nam je najkritičnija Ulica Zrinskih i Frankopana, jedna od glavnih prometnih žila kucavica grada. Ondje se nalazi aleja brijestova, a riječ je o mekšem drvu koje je pod težinom snijega pretrpjelo znatna oštećenja. Tijekom dana sve će ulice biti sanirane i uklonjeno drveće i granje te puštene u promet - izjavio je gradonačelnik.

Naglasio je i kako je svih 270 kilometara gradskih prometnica očišćeno, uključujući pješačke zone i nogostupe.

- Svih 14 ralica PZC-a za kolnike te 3 ralice Čistoće za nogostupe bilo je na terenu od petka u 4 ujutro te su prometnice očišćene do crnog asfalta. Zahvaljujem svim službama i kooperantima na brzoj i učinkovitoj reakciji - rekao je Bosilj.

Dodao je kako će Parkovi u suradnji s vatrogascima ukloniti i zbrinuti svo srušeno granje i drveće, koje će biti odvezeno na odlagalište biootpada, odnosno za preradu u drvnu biomasu. Za razliku od ostatka županije niskonaponska mreža u gradu Varaždinu gotovo u potpunosti je podzemna te osim dva kratkotrajna prekida nije bilo većih problema s električnom energijom.

Zapovjednik JVP Varaždin Mario Rogina istaknuo je kako je najkritičnije stanje bilo na višim područjima županije, osobito na području Gornje Voće i Maruševca.

Foto: Grad Varaždin

- Na području grada imali smo 30-ak intervencija, dok je na razini cijele županije zabilježeno oko 200 intervencija. U većini slučajeva radilo se o pucanju stabala i grana pod težinom mokrog snijega. Imali smo dvije intervencije u kojima su stabla pala na parkirana vozila, jedno slijetanje autobusa te dva požara električnih stupova - rekao je Rogina.

Naglasio je kako su u intervencijama sudjelovala i dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada, koja zajedno s JVP Varaždin djeluju kao jedinstven tim.

Sve nadležne službe i dalje su na terenu, a aktivnosti sanacije nastavit će se dok god za to postoji potreba. Građane se i dalje poziva na oprez, osobito u blizini stabala i na lokacijama gdje su u tijeku radovi uklanjanja oštećenog drveća.

Snijeg je prouzročio probleme u prometu i u drugim dijelovima Hrvatske. HAK je upozorio na zimske uvjete na pojedinim cestama u Lici, a zbog jakog vjetra za određene skupine vozila ograničenja su na pojedinim cestama u priobalju i Lici.

Vozačima se savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez propisne zimske opreme i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.