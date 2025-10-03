Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!

Nagli prodor hladnog zraka donio je pravi zimski ugođaj u dijelove regije, i to već početkom listopada. Dok se Hrvatska bori s olujnom burom i drastičnim padom temperature, prvi obilniji snijeg već je zabijelio planinske vrhove u susjednoj Srbiji. Hladni val samo je uvertira u ono što bi nam, prema dugoročnim prognozama, mogla donijeti nadolazeća zima.

Foto: Screenshot/Instagram

Hladna fronta s istoka donijela je obilne oborine i snijeg u Srbiju. Planinski predjeli oko Ivanjice i Sjenice osvanuli su pod snježnim pokrivačem koji je paralizirao promet. Na magistralnoj cesti Ivanjica - Sjenica srušena stabla blokirala su promet, a vozačima se savjetuje maksimalan oprez.

Hrvatska na udaru olujne bure: Upaljeni alarmi, temperature u naglom padu

Iako je snijeg u Hrvatskoj još uvijek rezerviran samo za najviše planinske vrhove, a zabijelio je Zavižan, posljedice ciklone itekako se osjećaju. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je niz upozorenja za cijelu obalu zbog vjetra.

Foto: DHMZ

Za područje Velebitskog kanala na snazi je najviši, crveni alarm, zbog olujne i orkanske bure čiji udari mogu dosezati i do 165 km/h. Narančasta i žuta upozorenja izdana su za ostatak Jadrana, gdje bura također stvara velike probleme u pomorskom prometu, uz vjerojatne prekide katamaranskih i trajektnih linija.

Foto: DHMZ

Temperature su se strmoglavile diljem zemlje. U unutrašnjosti se najviše dnevne vrijednosti kreću između 9 i 14 °C, dok je na Jadranu tek nešto toplije, od 15 do 18 °C. Za vikend se na kopnu, osobito u Lici i Gorskom kotaru, ujutro očekuje i mogućnost slabog mraza pri tlu.

Što nas čeka ove zime?

Meteorolozi i znanstvenici već pažljivo prate stanje polarnog vrtloga, golemog područja hladnog zraka i niskog tlaka koje se tijekom zime formira iznad polova. Njegova snaga ključna je za vremenske prilike na sjevernoj hemisferi.

Kako navodi portal Severe Weather Europe, ove godine primjećuju se signali koji ukazuju na slabljenje polarnog vrtloga. Glavni razlog je fenomen poznat kao kvazi-bienalna oscilacija (QBO), promjena smjera vjetrova visoko u stratosferi iznad ekvatora. Kada su ti vjetrovi u svojoj istočnoj fazi, kao što se očekuje ove zime, oni pogoduju slabljenju polarnog vrtloga.

Foto: DHMZ

Slab i nestabilan polarni vrtlog podložniji je "pucanju" ili kolapsu, što se stručno naziva iznenadno stratosfersko zagrijavanje (SSW). Takav događaj omogućuje prodor ledenog arktičkog zraka prema jugu, donoseći valove ekstremne hladnoće i obilnog snijega u Europu i Sjevernu Ameriku.

Analize zima koje su u prošlosti imale sličan atmosferski obrazac pokazuju da su one često bile hladnije i snježnije. Dugoročne prognoze za zimu 2025./2026. sugeriraju upravo takav scenarij. Najzanimljiviji mjesec u Europi mogao bi biti siječanj 2026., za koji se predviđa stvaranje snažnog bloka visokog tlaka nad sjeverom kontinenta. Takav sustav djeluje kao brana koja hladnom zraku s Arktika i iz Sibira otvara put prema srednjoj i zapadnoj Europi.

Iako su dugoročne prognoze uvijek podložne promjenama, sve veći broj pokazatelja upućuje na to da je pred nama zima s povećanom vjerojatnošću za dulja hladna razdoblja. To ne znači da neće biti toplijih dana, ali nas snažni prodori poput ovog trenutnog vjerojatno očekuju i u mjesecima koji dolaze. Nakon nekoliko blagih zima, čini se da bismo se ove godine trebali pripremiti za povratak pravih zimskih uvjeta.