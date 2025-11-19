Snijega će biti i u nizinama, za Jadran alarm zbog jakog juga!

Četvrtak donosi osjetnu promjenu vremena diljem Hrvatske. Vrhunac toga očekuje se u večernjim satima, za koje je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao i posebno upozorenje zbog jačanja vjetra na moru.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak nas očekuje djelomice sunčano vrijeme s pomjenljivom naoblakom. Mjestimične kiše bit će najprije na Jadranu i krajevima uz njega, a lokalno su moguće i obilnije. Od sredine dana, uz porast naoblake, kiše će biti i u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

Puhat će većinom slab vjetar, na Jadranu slab do umjeren južni te jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između -1 i 4, na obali od 6 do 11 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 7 do 12, a na moru između 12 i 17 °C.

Najznačajnija promjena vremena dogodit će se u večernjim satima, zbog čega je DHMZ izdao žuto upozorenje za jug Jadrana. Očekuje se mjestimično jak južni vjetar i jugo s najjačim udarima vjetra od 35 do 40 čvorova, što odgovara brzini od 65 do 75 km/h.

Iz DHMZ-a napominju kako takve brzine vjetra uzrokuju valove koji su rizični za manja plovila. Neiskusnim pomorcima, a posebno onima koji upravljaju manjim brodovima, savjetuje se da izbjegavaju plovidbu u tim uvjetima te da pozorno prate ažuriranu pomorsku prognozu. Također, zbog jakog vjetra i valova, postoji mogućnost da neke katamaranske i trajektne linije neće ploviti.

Foto: DHMZ

Prema podacima DHMZ-a izmjerenima u srijedu, 19. studenog u 7 sati, najviše snijega bilo je na Zavižanu, gdje je visina snježnog pokrivača 23 centimetra. RC Puntijarka bilježi 10 centimetara, dok Plaški ima 3, Delnice 2, a Ogulin 1 centimetar snijega.

Na kopnu će i u petak i subotu biti većinom oblačno, od jutra i kišovito. Snijega će, uz stvaranje snježnog pokrivača, osim u gorju, biti mjestimice i u nizinama. U nedjelju djelomice sunčano i uglavnom suho.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu u petak i subotu pretežno oblačno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a ponegdje će biti i obilne oborine. U nedjelju promjenljivo još mjestimice s kišom i to uglavnom u Dalmaciji. Puhat će jaka i olujna, u subotu podno Velebita i orkanska bura, u nedjelju će oslabjeti. Temperatura zraka je u padu.