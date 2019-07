Snimao s broda usred oluje u Istri: 'Nije nam bilo svejedno'

Doživio sam nevere, ali ovako nešto... Bilo je to nešto posebno, ispričao nam je ribar Marin Bučina, koji je u petak, tijekom nevremena koje je zahvatilo Istru, isplovio na brodici Golovik. Snimka otkriva zastrašujuću snagu prirode.

- Sve se smirilo oko jedan u noći. Nikad nisam doživio ovakvo nevrijeme. To je prostor dosta plitkog mora. Nije me bilo strah, brod je velik i siguran, ali nikome nije bilo svejedno. More je išlo preko brodova - rekao nam je Marin, koji je snimio video.

S posadom je plovio na potezu između Pule i Rovinja.

- Grmljavinske oluja stigla je iz Italije, sporo se približavala obali pa su nautičari imali nekoliko sati da se sklone na sigurno - objavili su iz Istrameta.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Savjet ribarima je bio da ne isplovljavaju.

U samo dva sata zabilježeno je osam tisuća munja iznad Istre i Kvarnera.

- Ne može se uvijek vjerovati prognozi. Na kraju je sve dobro ispalo. Kako smo prošli? Super, ulovili smo 4,5 tona ribe - rekao je Marin.

