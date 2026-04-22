'Snimila me kamera za crveno u Zagrebu!' MUP: Nemamo takve kamere. Grad: To su naši senzori

Bio sam blizu semafora i upalilo se žuto svjetlo. Ja sam nažalost krivo procijenio i taman kad sam prolazio ispod semafora se upalilo crveno. Zeznuo sam se, a kazne su rigorozne, opisao je na Redditu Zagrepčanin situaciju koja mu se nedavno dogodila. Strah ga je, kaže, velike novčane kazne. Vozači koji se ne zaustave na crveno mogu dobiti novčane kazne od 390 do 920 eura. U slučaju da se procijeni da su ubrzali u trenucima kad je upaljeno crveno ili prošli na više njih, kazna može biti i 60 dana zatvora.

Novčani dio tada se penje i na 2650 eura.

Napisao je da mu se ova situacija dogodila na križanju Ulice kneza Branimira i Avenije Marina Držića. Pitao je ostale korisnike je li kamera postavljena na semaforu kamera koja registrira prolazak kroz crveno ili je to ona koja regulira promet.

- U RH ne postoji kamera na temelju čije snimke automatski šalju kaznu radi prolaska kroz crveno. Postoje samo kamere za nadzor prometa i kamere koje skeniraju gužvu na semaforima i prema stanju pale zeleno na određenom semaforu. Ove za nadzor prometa se koriste u slučaju sudara da se utvrdi je li netko prošao kroz crveno - odgovorio mu je jedan korisnik Reddita.

'Nisu to naše kamere'

Poslali smo upit zagrebačkoj policiji postoje li kod nas kamere koje automatski šalju kaznu za prolazak na crveno svjetlo. Odgovorili su nam da ne postoje fiksne kamere koje snimaju prolazak na crveno svjetlo na semaforima. Dodaju da za sada nemaju u planu nabaviti takve kamere. Prolazak kroz crveno kažnjavaju policajci koji vozača ulove na mjestu događaja.

Na pitanje čije su kamere na semaforima i za što služe, uputili su nas da se javimo Gradu Zagrebu.

- Grad Zagreb ne koristi kamere na semaforima za sankcioniranje prolaska kroz crveno svjetlo, s obzirom da jedinice lokalne samouprave nemaju zakonske ovlasti za obavljanje takvih poslova. Također, ovdje nije riječ o kamerama, već o senzorima koji služe za detekciju prometa i optimizaciju trajanja zelenog svjetla na semaforima - odgovorili su nam iz Grada.

"U Zagrebu je normalno da hvataš dvije sekunde sigurnosnog razmaka nakon što se crveno upali", "Cijeli Zagreb vozi kroz crveno. Kada bi to kažnjavali, bilo bi malo reda. To se ne događa. Okej si. Semafori su postali više preporuka, a ne pravilo", i "Da je Njemačka u pitanju, ostao bi bez vozačke. Kod nas nećeš ništa dobit" samo su neki od komentara pod objavom.

Ako policajac nije u blizini semafora, prolazak kroz crveno može proći bez sankcija. U slučaju da vozač bude uhvaćen bit će kažnjen. Kako će ga se kazniti ovisi o situaciji. Vozači koji se ne zaustave na crveno mogu dobiti novčane kazne od 390 do 920 eura. U slučaju da se procijeni da su ubrzali u trenucima kad je upaljeno crveno ili prošli na više njih, tad se to tretira kao namjerni prolazak s potencijalnom ugrozom života pa kazne variraju od 1320 do 2650 eura, a ponekad i s do 60 dana zatvora. Za slučaj ponavljanja prekršaja, vozači mogu ostati bez vozačke dozvole najmanje šest mjeseci, odnosno, 12 mjeseci ako i drugi put ponove prekršaj.

Podsjetimo, 2019. pokrenut je projekt postavljanja kamera za nadzor prometa na državnim cestama diljem Hrvatske. U sklopu projekta planirano je postavljanje više od 40 kamera po županijama, a podaci su se počeli prikupljati u Središnjem centru za upravljanje prometom u Karlovcu. Kamere omogućuju 24-satno praćenje prometa te informiranje vozača o stanju na cestama i vremenskim uvjetima putem aplikacija. Iako mogu bilježiti prolazak kroz crveno svjetlo i brzinu, naglašeno je da nisu namijenjene kažnjavanju vozača. Stručnjaci su već tada upozoravali da takav sustav bez sankcija ima ograničen učinak.