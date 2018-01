Snimili film o Ovčari: Shvatili smo da se prava istina ne zna

"Pustite me, pustite me! Tataaa, upomoć!" vikao je očajan dječak. Njega su dvojica četnika silom odvodili iz hangara na Ovčari. Prvo su ga htjeli pustiti, jer je bio dijete, a onda je jedan četnik iz Vukovara rekao 'njega ne puštajte, on je sin Petra Kačića, jednog od zapovjednika Vukovara'. Dječak, koji je tek napunio 15 godina, otimao im se, vikao, molio. Mnogi su mu željeli pomoći, ali nisu smjeli. Puške su im bile usmjerene u glave.

A onda su dječaka ubili. I bacili u blatnjavi jarak pored hangara na Ovčari gdje je već ležalo nekoliko tijela. Igor Kačić najmlađa je žrtva Ovčare.

Danas, 26 godina nakon masakra na Ovčari, beogradski specijalni sud za ratne zločine objavio je kako je za zločin na Ovčari kaznu zatvora od 5 do 20 dobilo osam optuženika, dok ih je četvoro oslobođeno. Suđenje je trajalo 15 godina i optužnicom je bilo obuhvaćeno 17 osoba.

"Sramotno je da je za mučenja i ubojstva 260 ljudi osuđeno samo osmero počinitelja i ni jedan nalogodavac. Takva predsuda skida odgovornost sa Srbije i JNA te zločin na Ovčari postaje slučajno zlodjelo paravojnih i razbojničkih skupina što ne možemo prihvatiti! No, još je sramotnije da hrvatsko pravosuđe, na čelu sa Ministarstvom pravosuđa i Državnim odvjetništvom, nije imalo ni prijedlog visine kazne ni službeni stav o cjelokupnom slučaju" poručuju vukovarski branitelji i Tomislav Josić ispred Savjeta branitelja grada Vukovara. Istaknuli su i svoje ogorčenje indiferentnim odnosom hrvatske države prema procesuiranju zločina na Ovčari.

"Zašto je naše pravosuđe nesposobno suditi ratnim zločincima koji su počinili ovaj zločin? Jednako tako smo nesposobni voditi procese protiv naših državljana, sudionika rata, pa nam sudi međunarodni sud ili Srbija. Ovakav je pristup ponižavajuć za sve hrvatske branitelje i jedino što iz toga možemo iščitati je da naše pravosuđe namjerno zataškava i opstruira rješavanje otvorenih pitanja Domovinskog rata" kazao je Josić.

Snimili film 'Ovčara - neispričana priča'

Na loš odnos države prema procesuiranju zločinaca sa Ovčare već godinama upozoravaju i policajci PU Vukovarsko-srijemske, Nikola Kajić, Damir Sabo, Ante Lovrić, Gordan Žmuk te Dario Žepina, koji su, istražujući ratni zločin na Ovčari, sakupili materijal koji državno odvjetništvo nije ozbiljnije razmatralo pa su o svemu snimili dokumentarni film 'Ovčara-neispričana priča'.

Film je nakon premijernog prikazivanja izazvao je veliku buru obzirom da otkriva pravu istinu o Ovčari i njenim krvnicima.

Foto: Marko Podgorščak

"Film je pokrenuo čitav niz reakcija javnosti, pa tako i državnog odvjetništva, koje je odlučilo procesuirati neke od osoba koje preživjeli svjedoci Ovčare prozvali imenom i prezimenom kao krvnike. Upravo stoga mi smo se i odlučili snimiti ovaj film. Policija nikada nije službeno istraživala ratni zločin na Ovčari jer je 2003. godine Državno odvjetništvo RH na čelu sa Mladenom Bajićem, iz nepoznatih razloga, mimo odluke Vlade i Sabora, dogovorilo sa srpskim tužiteljstvom da će njima prepustiti kazneni progon za zločin na Ovčari. Samim tim su hrvatskoj policiji i našem odvjetništvu onemogućili istrage i progon. Međutim, kolege i ja smo radili na monografiji 'Policija u obrani Vukovara' jer smo htjeli odati priznanje za naših 15 policajaca koji su također ubijeni na Ovčari. Njih četvoricu još uvijek tražimo. Radeći na toj monografiji i razgovarajući sa obiteljima poginulih, sa onima koji su preživjeli ovaj zločin, shvatili smo da se prava istina o Ovčari uopće ne zna. Potaknuti svim tim, upustili smo se u detaljno, privatno istraživanje. Tražili smo svjedoke, preživjele, koristili smo svoje veze i poznanstva, svoje iskustvo, putovali po Srbiji, Bosni i Makedoniji, došli smo do svjedoka, počinitelja koji su sudjelovali u ovom zločinu, visokih oficira JNA. Ta svjedočanstva su nas dovela do posve drugačije kronologije događaja koja su se odigrala u noći sa 20 na 21. studenog 1991. od onoga igrokaza koji je srpska Vlada i njihov sud prikazao na Specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu. Naš film govori pravu istinu" kaže Kajkić koji je sa svojim kolegama gotovo godinu dana radio na filmu.

Projekt su financirali sami

Cijeli su projekt sami financirali jer niti jedno Ministarstvo nije htjelo sudjelovati. Sami su našli mladog redatelja iz Vinkovaca, Vladimira Andrića, koji je umjetničkim elementima ovaj težak i emocijama nabijen film, uspio učiniti gledljivim. Dio filma, onaj koji se bavi rekonstrukcijama ubojstava, ilustriran je crtežima strip-crtača Mate Granića iz Vinkovaca. Njegovim likovima glasove su dali poznati glumci.

"Film traje 60 minuta i u mnogome rekonstruira tu strašnu noć u kojoj je ubijeno gotovo 300 ljudi. Svoje svjedočanstvo o Ovčari u filmu govori branitelj Vukovara Vilim Karlović, Dragutin Birghofer Beli koji je napisao o knjigu o tome kako je preživio Ovčaru, potom Hajdar Dodaj, pripadnika PU Vukovar koji je u to vrijeme prebjegao iz JNA i ostao braniti Vukovar. Inače je iz okolice Bjelovara. Svjedok iz bolnice nam je dr. Mirjana Semenić Rutko koja priča o trenutku okupacije bolnice, predaje, odvođenja ranjenika i razdvajanju ljudi i odvođenju na Ovčaru. Imamo svjedoka pukovnika Lakića Đorovića, majora Vukašinovića, Gorana Ivankovića, pripradnika srpske postrojbe Teritorijalna obrana ali i jednog svjedoka koji je bio pripadnik postrojbe Leva supoderica, čiji identitet nismo otkrili, a koji nam je u svom detaljnom svjedočanstvu opisao da je svima na Ovčari zapovjedao kapetan Radić te kako su poslije sve to prikrili. Na suđenju u Beogradu i u Haagu kapetan Radić je oslobođen" kaže Kajkić dodajući kako su filmom htjeli dati i neku satifakciju žrtvi Vukovara, ali i obiteljima ubijenih i nestalih, da imena njihovih krvnika budu objavljena i zauvijek zabilježena makar mnogi nisu za to kažnjeni.

Foto: Marko Podgorščak

"Nakon onoga što se događalo na Specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu, gdje se tijekom suđenja spominjalo puno imena ljudi koji su sudjelovali u tom zločinu, ali beogradsko tužiteljstvo njih nije procesuiralo, mi smo uzeli te materijale, sva ta imena, podatke, iskoristili smo i sve ono što smo saznali od naših svjedoka, pa smo sve to sročili u jednu kaznenu prijavu i predali državnom odvjetništvu. Sada imamo saznanja da se na temelju te prijave provode izvidi i radi se opsežna istraga. Iskreno vjerujemo da će to dovesti do kazne svih onih, ili bar većine, koji su počinili taj zločin. A voljeli bismo i kada bi taj fim imao još jednu svrhu, a to je da nađemo preostalih 70-tak osoba koje su nestale sa Ovčare" kaže Kajić koji je bio oduševljen kada im se, nakon objave filma na internetu, javilo dosta ljudi koje su rekli da imaju neka saznanja o nestalima u Vukovaru. Sve su te informacije prosljeđene nadležnima i očekuju se probna iskapanja na nekim lokacijama u okolici Vukovara obzirom da postoje konkretne indicije da tamo postoji još jedna masovna grobnica.

"Odluka specijalnog suda u Beogradu je sramotna. Osam ljudi nije moglo ubiti 260 žrtava Ovčare. Nadam se da će ova istraga našeg odvjetništva dovesti do njih i da će se u konačnici stvoriti prava slika, te da će se javno reći da je cijeli zločin organizirala, provela i prikrila JNA", zaključuje Kajkić.