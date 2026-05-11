Snimili shelf oblak u Umagu, dolazi nam ovo nevrijeme. A u utorak će biti i snijega u gorju...

Hladna fronta koja stiže sa zapada donijet će nam veliku promjenu vremena, a večeras je nevrijeme zahvatilo Italiju gdje je tuča poharala Treviso, a potom se nevrijeme proširilo i preko Slovenije prema nama. Istramet je iza 20 sati objavio i snimku shelf oblaka kod Umaga.

A to nevrijeme nam u utorak donosi kišu koja bi mogla mjestimice biti i obilna te grmljavinu, a u gorju je moguć i snijeg, piše HRT. U srijedu i četvrtak nas očekuje stabilnije, sunčanije i uglavnom suho vrijeme. Ujutro će biti hladnije, na kopnu uz mogućnost mjestimičnog slabog mraza. Od petka opet promjenjivije.

- U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito poslijepodne i navečer. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 16 °C, a najviša dnevna između 17 i 20 °C, navečer u osjetnom padu - rekao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne i navečer bit će osjetan pad temperature zraka. Prevladavat će oblačno s kišom, ponegdje i u obliku pljuskova, osobito prijepodne i sredinom dana. Navečer postupno smirivanje.



Na sjevernom Jadranu promjenjivo s kišom, mjestimice moguće i obilnijim pljuskovima, osobito u prvom dijelu dana. U gorju većinom oblačno s kišom, a poslijepodne uz osjetan pad temperature zraka u najvišim predjelima može biti susnježice i snijega. Puhat će umjereno jugo i južni vjetar koji će poslijepodne okrenuti na umjerenu i jaku buru.





U Dalmaciji promjenjivo i pretežno oblačno s kišom, lokalno i s izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito sredinom dana i poslijepodne. Puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Dnevna temperatura zraka od 20 do 22 °C.



Podjednaka temperatura i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti najviše sunčanih razdoblja. Mjestimična kiša uglavnom poslijepodne i navečer. Puhat će većinom umjereno jugo i južni vjetar.

- U srijedu i četvrtak u unutrašnjosti djelomice sunčano i uglavnom suho, ali uz hladna jutra, pa bi uglavnom u gorskim krajevima moglo biti i slabog mraza. U petak promjenjivo, mjestimice s kišom. U četvrtak i petak puhat će ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar - rekao je.



Na Jadranu u srijedu i četvrtak djelomice će biti sunčano, pa i sunčanije, a u petak promjenjivo, mjestimice s kišom.

- Puhat će slabo do umjeren jugo i jugozapadni vjetar koji će u petak mjestimice biti i jaki - prognozirao je Dragojlović.