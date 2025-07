Snimka otkriva: Ubojica ispucao cijeli spremnik prema Ivanu K., meci su frcali, dio pogodio drvo

Mozaik brutalne likvidacije usred bijelog dana u Dubravi gotovo je složen. 24sata su dobila na uvid snimku s nadzorne kamere jedne kuće, snimljene kobne nedjelje 6. srpnja u 17 sati i 19 minuta. Spomenuta snimka se počela širiti po Zagrebu, a uspjeli smo locirati i mjesto gdje je snimljena, svega 180 metara zračne udaljenosti od mjesta na kojem je A.A. (38) navodno ubio svog kuma i prijatelja Ivana K. (33). Iako se samo ubojstvo ne vidi, čuju se pucnjevi. Točnije, njih 16, od kojih je, kako smo neslužbeno doznali, sedam pogodilo Ivana K.

Zagreb: Nepoznati počinitelj iz vatrenog oružja usmrtio muškarca | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Prvi pucanj je onaj koji je naciljan, zatim ide trzaj ruke kao posljedica tog prvog pucnja i onda se ruke moraju brzo vratiti i ispucati još jedan.Ta dva su obično najpreciznija, što odgovara tome da se na snimci čuju prvo dva pucnja pa kratka pauza i onda jedan za drugim. Ovi koji idu jedan za drugim, ti obično nisu precizni pa je vjerojatno da su meci frcali okolo. Prva dva su bila svakako opreznija da se ta namjera ubojstva ostvari, a ostali koji su išli brzo jedan za drugim su ispucani ili iz namjere da se ubojica osigura da ga je ubio ili iz nekakve mržnje, osvete, neka emocija je uključena - govori nam jedan stručnjak za oružje.

Pitali smo ga koji bi to pištolj mogao biti.

- Teško je reći sa sigurnošću jer ga čujem, ne vidim, ali 16 metaka ima obični HS. Na Markuševcu, primjerice, je najvjerojatnije korišten HS Echelon, koji ima spremnik od 17 metaka i još u vojsci dobiju jedan spremnik od 20. HS je poprilično popularan pištolj i nije rijetkost da ih se koristi u ovakvim obračunima - govori.

Devet sekundi

Prema snimci kamere, od prvog do zadnjeg pucnja prošlo je devet sekundi. Dakle, Ivan K. dolazi u Aveniju Gojka Šuška iz kafića kojeg je nedavno prodao, koji se nalazi u Novačkoj ulici, sjeverno od mjesta ubojstva. Od tamo do mjesta na kojem je parkirao netom prije nego je ubijen mu trebaju četiri minute.

Zagreb: Nepoznati počinitelj iz vatrenog oružja usmrtio muškarca | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koliko je za sad poznato, ubojica, obučen u crno, je došao na motoru i pucao u Ivana K. dok je ovaj bio dvadesetak metara udaljen od svog automobila, i već je bio na šetnici. Prema slikama s mjesta zločina, izgleda kao da se kretao prema pješačkom prijelazu. Je li ga ubojica pratio na motoru, jesu li se dogovorili naći ili je ubojica napravio sačekušu znajući njegovo kretanje, utvrdit će podaci iz mobitela, ali i snimke nadzornih kamera koje pokrivaju područje. Dio metaka se zabio u stablo pored tijela Ivana K., a dio su policajci našli i detektorima metala kraj žičane ograde Agronomskog fakulteta koji tu ima poljoprivredne parcele. Nakon što je ispucao 16 metaka, ubojica motorom odlazi u smjeru Maksimira, prema izjavama očevidaca. No ne zna se još koji je motor u pitanju, je li imao tablice, jesu li bile lažne, te je li se izgubio u uličicama na Ravnicama ili je zaokružio i vratio se u Dubravu.

Zagreb: Nepoznati počinitelj iz vatrenog oružja usmrtio muškarca | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Policija je u utorak izvijestili da je na obavijesni razgovor privela jednu osobu, a kako smo već pisali, riječ je o ženi. Prijatelji Ivana K. i ubojice za medije su rekli da je ubojica zastranio, ogrezao se u drogu i napadao Ivana da spava s njegovom djevojkom. Kako doznajemo, prije pet dana je bio u Ivanovom nekadašnjem lokalu, no sve se doimalo normalnim. Uz motiv privatne prirode koji je navodno doveo do toga da kum ubije kuma, spominje se i motiv financijske prirode, odnosno, da su dva kuma sudjelovala u nelegalnim aktivnostima koje su se izjalovile. No to su, barem za sad, samo naklapanja njihovih poznanika.