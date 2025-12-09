Snimka smrtonosnog napada izazvala buru, Trump pere ruke od svega: Neka Hegseth odluči!

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da će prepustiti ministru obrane Peteu Hegsethu odluku o tome hoće li biti objavljena cjelovita videosnimka kontroverznog vojnog napada na navodne krijumčare droge u obalnim vodama Venezuele. Time se distancirao od vlastitih komentara iz prošlog tjedna, kada je sugerirao da će Pentagon bez poteškoća objaviti sav raspoloživi materijal.

Govoreći novinarima u Bijeloj kući, Trump je porekao da je u srijedu rekao kako je otvoren za objavu snimke, iako je to učinio pred kamerama, te je napao novinarku koja ga je podsjetila na njegove ranije izjave, nazvavši je „lažnim vijestima“.

- Nisam to rekao. Vi ste to rekli - odgovorio je Trump.

- Što god Hegseth odluči, meni je u redu - dodaje.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada se administracija suočava s pojačanom kritikom zbog operacije od 2. rujna, u kojoj su elitne specijalne snage napale brod s 11 osoba, a zatim ponovno izvele napad nakon što je utvrđeno da su među olupinom preživjela dvojica muškaraca. Incident potaknuo je pitanja demokratskih zastupnika i stručnjaka za ratno pravo o tome bi li njihovo ubijanje moglo predstavljati ratni zločin.

Hegseth je u subotu, na Reaganovom nacionalnom forumu o obrani u Kaliforniji, odbio potvrditi da će snimka biti objavljena, unatoč Trumpovim ranijim komentarima.

- Pregledavamo proces i vidjet ćemo - rekao je, ističući potrebu zaštite budućih operacija sličnog tipa.

Zastupnici u Kongresu zahtijevaju objavu svih relevantnih videozapisa, uključujući i snimku prikazanu odabranim članovima Kongresa prošlog tjedna, kada je kontraadmiral Frank M. Bradley, zapovjednik operacije, pozvan na Capitol Hill kako bi objasnio svoje odluke.

U nacrtu novog obrambenog zakona, objavljenom u nedjelju, zakonodavci traže da se neuređene snimke udara protiv označenih terorističkih organizacija u zoni odgovornosti Južnog zapovjedništva SAD-a dostave odborima za oružane snage. Također, predloženo je uskraćivanje četvrtine Hegsethovog putnog proračuna ako Ministarstvo obrane nastavi zadržavati snimku.

Dužnosnici administracije branili su napad od 2. rujna, uspoređujući ga s prijašnjim operacijama protiv militanata u Iraku, Afganistanu i drugim državama. Hegseth je sekundarni napad nazvao „ponovnim udarom“ te naglasio da je, iako ga je Bradley naredio, u potpunosti podržao njegovu odluku.

Pravni stručnjaci i demokratski zastupnici osporavaju tu argumentaciju, ističući da napadi na moru nemaju isto zakonodavno odobrenje kao kopnene vojne operacije te da se ubijanje brodolomaca smatra kršenjem međunarodnog ratnog prava.

Napad od 2. rujna bio je prvi u nizu od 22 udara koje je Pentagon izveo, a u njima je poginulo više od 85 osoba. Hegseth je u subotu poručio da će operacije biti nastavljene.

- To su al-Qaida našeg kontinenta, a mi ih lovimo istom sofisticiranošću i preciznošću s kojom smo lovili al-Qaidu - rekao je.

- Pratimo ih, ubijamo ih i nastavit ćemo ih ubijati sve dok truju američke građane narkoticima - dodaje. Drogu je nazvao „ekvivalentom kemijskog oružja“.