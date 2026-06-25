Američki geološki institu: 30% je šanse da je više od 100.000 mrtvih u potresima u Venezueli

Snažan potres magnitude 7,2, a zatim, samo 39 sekundi kasnije, još razorniji potres magnitude 7,5 pogodili su Venezuelu u blizini glavnog grada Caracasa.

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje i rekla da su zračne luke, željeznički i prometni promet obustavljeni.

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Video circulating from La Guaira, Venezuela, showing the aftermath of the devastation caused by powerful earthquakes.



Thousands of people are feared dead in the earthquakes, according to the USGS. pic.twitter.com/GRAVkYduXT — Open Source Intel (@Osint613) June 25, 2026

Razmjeri štete tek se trebaju utvrditi, no fotografije i snimke prikazuju ruševine razbacane po ulicama, dok spasioci pretražuju ostatke urušenih zgrada u potrazi za preživjelima. Na nekim se snimkama mogu čuti ljudi kako plaču i dozivaju u pomoć.

Pokretanje videa... VIDEO Potres u Venezueli | Video: 24sata/reuters

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), prvi potres dogodio se u srijedu u 18.04 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 21,9 kilometara. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 kilometra jugoistočno od grada Yumarea, na dubini od približno 10 kilometara, prenosi BBC.

Foto: Maxwell Briceno

Američki geodetski zavod (USGS) navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan veliki broj žrtava i opsežna šteta, s 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerima.

U međuvremenu, snimke koje stižu iz venezuelanskog grada La Guaira lede krv u žilama. Prema relevantnim open source izvorima u obalnom gradu urušeno je više zgrada, a pojedine ulice izgledaju kao da su granatirane.