SNIMKE UDARA Izraelci s 50 aviona uništili podzemni bunker ubijenog Hamneija u Teheranu

Izraelske obrambene snage (IDF) izvele su snažan zračni napad na podzemni bunker u Teheranu koji je bio povezan s ubijenim iranskim vrhovnim vođom Alijem Hamneijem, objavila je izraelska vojska. U napadu je sudjelovalo oko 50 izraelskih borbenih zrakoplova koji su u petak ujutro bombardirali kompleks u središtu iranske prijestolnice. Na snimkama iz zraka vidi se kako više bombi pogađa područje kompleksa, nakon čega se iznad dijela grada dižu gusti oblaci dima.

Izraelska vojska navodi da je bunker bio izgrađen ispod kompleksa vodstva iranskog režima u središtu Teherana te da je bio namijenjen kao sigurno sklonište za Hamneija u slučaju izvanrednih okolnosti prije borbenih operacija. Međutim, prema tvrdnjama IDF-a, iranski vođa ubijen je prije nego što je mogao koristiti to sklonište.

Naime, kompleks se prostirao na više gradskih ulica i sadržavao više ulaza te prostorije za sastanke visokih dužnosnika iranskog režima. Izraelska vojska tvrdi da su ga iranski dužnosnici nastavili koristiti i nakon Hamneijeve smrti. Iranske vlasti zasad nisu komentirale napad.

Napad na bunker dio je šire kampanje izraelskih udara na ciljeve povezane s iranskim vojnim i političkim vodstvom. Izraelska vojska priopćila je da je započela „opsežan val napada“ na Teheran, dok su svjedoci opisali bombardiranje kao posebno intenzivno, uz snažne eksplozije koje su tresle kuće u pojedinim dijelovima grada.

Eksplozije su prijavljene i u blizini iranskog grada Kermanshaha, gdje se nalaze brojne raketne baze. Izraelska vojska tvrdi da je već uništen velik dio iranske protuzračne obrane i lansera projektila.

Sukob se u međuvremenu proširio na šire područje Bliskog istoka. Iran je u petak rano ujutro ispalio projektile i bespilotne letjelice prema Kuvajtu, Kataru, Saudijskoj Arabiji i Bahreinu, državama u kojima se nalaze američke vojne baze. Za sada nema izvješća o žrtvama.

U Libanonu su izraelski zračni napadi tijekom noći pogodili južna predgrađa Bejruta i druga područja, gdje su se ponovno rasplamsale borbe između Izraela i proiranskog pokreta Hezbolah. Stanovnici su, prema svjedočenjima, u panici pokušavali napustiti pogođena područja ili pronaći zaklon.

Sjedinjene Države i Izrael posljednjih dana provode intenzivne napade diljem Irana, usmjerene na vojnu infrastrukturu, vodstvo i nuklearni program zemlje. Istodobno, iranski napadi pogodili su i neke arapske susjede te poremetili opskrbu naftom i međunarodni zračni promet.

Prema podacima lokalnih vlasti, u sukobu je dosad poginulo najmanje 1.230 ljudi u Iranu, više od 120 u Libanonu i oko desetak u Izraelu. U sukobima je poginulo i šest američkih vojnika.