Netko, ne Snješka, ali netko tko je cijeli život odrastao u zabiti bez vršnjaka, možda bi s vremenom sazrio u melankoličnu, povučenu osobu. Netko kome je dijagnosticirana cerebralna paraliza i tko je cijelo djetinjstvo, umjesto na igralištu, proveo na fizikalnim terapijama, možda bi izrastao u ciničnog mizantropa. Netko oko koga su se rušili zidovi dok su oduzeti ležali pod stolom, možda bi jednog dana radoznalim novinarima odrješito zalupio vrata u lice.

Neka obična osoba bi to učinila. Ali ne poznajete vi Snješku.

U Drenovcu Banskom, u vražjoj materi gdje vam GPS nije od pomoći, svoje posljednje dane broji obitelj Kačar. Nije im ništa, živi su i zdravi, ali evo, dok ovo pišemo, samo je pitanje vremena kad će napokon odseliti bliže civilizaciji. Potres im je, kao i mnogima na ozlijeđenoj Baniji, uništio kuću, usput uništivši i zadnju kariku koja ih je vezala uz taj zaboravljeni komad zemlje. Sad imaju šansu za okretanje stranice, za novi život u novom, darovanom domu, kraj Gline. Sredila ga je jedna varaždinska crkva.

Snješka, cura s osmijehom koji može pomicati planine, jedno je od troje djece Senade i Zorana. Ima brata Dušana, sramežljivog klinca s pomodnom frizurom. Drugi brat, Milan, rinta u glinskoj pilani, jednom od rijetkih mjesta gdje se u zaboravljenom gradu uopće može naći posao.

Stisnuti su tu, u natrpanoj ljetnoj kuhinjici. Preko noći se zavuku u donirani kontejner, poslažu po krevetima na kat i napeto čekaju bolje dane. Navikli su Kačari na skromnost i usamljenost, nije im ovo prvi put da se bore sa životom. Obilježilo ih je odrastanje u vukojebini u kojoj su susjede, većinom onemoćale starce, mogli brojati na prste. Sad nema ni njih, kaže Senada da su gotovo svi pomrli.

- Djeca su rasla bez vršnjaka. Bila je jedna cura s kojom se Snješka družila, ali udala se i otišla. Najmlađi nema nikoga. Sve ti se ovdje razišlo - priča domaćica dok nas vodi po imanju. Čupavi avlijaner joj se umiljava uz nogu. Kokoši hihoću uz ogradu. Muž se sklanja, srami se kamere. Dušan se užurbano sprema za školu, pobjeći će mu prijevoz.

- Nije bilo lako, mogu ti reći. Imali smo prije tri krave, prodavali smo mlijeko, ali morala sam se posvetiti kćeri. Išla sam s njom u školu, godinama sam je vodila i čekala da završi. Pa onda terapije. Morali smo se prilagoditi. Stariji sin je radio tri smjene da plati vozački, da može ići na posao. Što ćeš? - retorički se pita Senada dok nas uvodi u mračnu ljetnu kuhinju.

Snežana, za roditelje i prijatelje Snješka, sjedi na fotelji, pruža ruku i naslanja se na majku. Senada zavrće rukave i priča.

- I išlo je to nekako, godinu za godinom. Teško, istina, ali moglo se. A onda je udarilo - govori i stavlja ruku kćeri na rame. Snješka šuti, ne smije se, valjda po prvi put otkad smo došli.

- Njih dvoje, ona i najmlađi su bili unutra. Utrčala sam čim je počelo tresti. Nisu se uopće vidjela vrata, nije bilo kontrole pod nogama. Nisam razmišljala, išla sam ravno prema njima. Izvukla sam maloga. Išla sam po nju. Oduzele su joj se noge. Našla sam je pod stolom, bila je blijeda kao krpa. Vukla sam je na rukama, ovako. Jedva smo izašle. Nije mogla mrdnuti. Sjela je uz put, sva se ukočila, nije znala za sebe. Mali je stajao sa strane i samo gledao. Prvo što je rekla bilo je: Oduzelo mi je noge, zašto smo se trudili sve ove godine? Sad sam stvarno gotova. Tako je rekla - priča Senada u dahu.

Ne čuje se ni mušica u onoj sitnoj kuhinji. Šutimo neko vrijeme. Trza nas zvonjava. Majka ustaje, tare oči i javlja se na telefon. Krivi broj.

Kuća je pregažena, vidjeli smo je. Vidjeli smo i niski stol ispod kojeg se tog jutra skutrila Snješka. I hodnik kroz koji ju je majka izvlačila dok su se savijali zidovi. I dvorište u kojem su sljedeća četiri dana spavali u autu.

- Evo, tu smo bili. Četiri dana, usred zime. Ona je bila bijela, ugurana u deke, stisnuta u autu. Brat mi se rasplakao kad je vidio. Ali bili smo zajedno i bilo je u redu. Oni su mi najvažniji, znaš, za njih živim. Oni su mi sve što imam - priča majka dok se nježno igra s pramenom kćerkine kose.

- Dobro je, ajde. Bilo je malo gusto, ali dobro je - smije se Snješka i tapše majčinu ruku. Sad hoda. Vratile su joj se noge i duh. Zbija šale, zajebava mater da joj se neće više javljati kad odsele u novu kuću. Ne boji se više potresa, kaže da su se navikli, da su im ovi manji sada mačji kašalj. Obitelj je podbada, spominju nekakvog misterioznog mladića.

- Ne može tako! Nemojte to u javnosti spominjati, dogovorili smo se. Vidjet ćemo što će biti kad odemo u Glinu - odsijeca Snješka i okreće se prema zidu sa zagonetnim osmijehom.

Kakvi su planovi za budućnost, pitamo. U kuhinji su se odnekud pojavili Zoran i mali Dušan, s onom svojom frizurom. Spreman je za školu.

- Nema planova, što se dogodi, dogodit će se - pustolovno odvraća Snežana.

Roditelji su nešto suzdržaniji. Majka maše rukama, loše skriva uzbuđenost.

- Ja sam, pravo da ti kažem, napeta kao puška. Zbog neizvjesnosti, razumiješ? Prvi put nam se u životu tako nešto događa. Djeca su sretna, kako neće biti? Ne mogu vjerovati da će im se promijeniti život, zatečeni su, ne vjeruju da će se to dogoditi. Mi smo ti ovdje uvijek skromno živjeli i od malena smo ih učili da se ništa ne može preko noći. A evo, mi preko noći izgubili i dobili kuću - brblja sretno žena.

Nije joj do kuće, kaže. Do grada je, do ljudi, do društva. Mali će se družiti s vršnjacima. Snješka će imati prijatelje, izvan društvenih mreža. Sin neće morati razbijati auto po divljem makadamu do posla. Opet će imati život.

Godinama su se mučili da ostanu iznad površine, a onda im je, kao i Snješki onog nesretnog jutra, nestalo tlo pod nogama. Ipak, Kačari su ustali. Zajedno.

- Dobro, dobro, ipak ću vam se javljati kad odselimo - progovori Snješka, a cijela ljetna kuhinja, velika i svijetla kao palača, prasne u smijeh.