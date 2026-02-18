Snježni kaos u Rumunjskoj: Bez struje ostalo 200 tisuća kućanstava, promet u kolapsu

Zbog obilnog snijega i kiše diljem Rumunjske, 200.000 kućanstava je ostalo bez električne energije u srijedu, rekao je rumunjski ministar energetike Bogdan Ivan, a poremećeni su i cestovni i željeznički promet.

Javni prijevoz u glavnom gradu Bukureštu je otežan zbog 40 centimetara snijega. Porušena stabla su zaustavile cestovni i željeznički promet, u nekoliko gradova su zatvorene škole, a 10 vozila hitne pomoći je zapelo u snijegu, kazala je nacionalna služba za izvanredna stanja.

"Od 200.000 dosad zahvaćenih kućanstava, opskrba električnom energijom je obnovljena u njih 86.000 ... Pogođeno je 266 mjesta", rekao je Ivan novinarima.

Dodao je da potrošnja električne energije u Rumunjskoj u prosjeku iznosu 7,4 gigavata, pri čemu se višak proizvedene energije u vjetroelektranama i hidroelektranama izvozi.

Proizvodnja je ove godine povećana za 11 posto, a potrošnja za 6 posto, kazao je.