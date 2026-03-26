PAUZIRANO PROLJEĆE Snijeg na cestama, pogledajte ove scene!
LIKA I GORSKI KOTAR - Zimski uvjeti otežavaju promet na autocestama A1 i A6 u unutrašnjosti Hrvatske gdje je dio prometnice zabijelio snijeg. U Gorskom kotaru i Lici, zbog snijega i zimskih uvjeta, na snazi su ograničenja za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama. Trenutno ne postoji slobodan cestovni pravac za navedena vozila između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja ili Istre, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3.