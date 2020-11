SNV položilo vijenac za srpske žrtve. Pupovac iz Vukovara: Treba priznati sve žrtve

<p>Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac poručio je u utorak iz Vukovara da pijetet prema žrtvama i mir kao način življenja među ljudima uvijek idu zajedno, a da svatko tko to razdvaja teško i nekršćanski griješi.</p><p>Milorad Pupovac je rekao i da oni koji napadaju komemoriranje srpskih žrtava najizravnije odbijaju Srbe da komemorativna događanja u Vukovaru prihvate kao svoja.</p><p>"Ovdje sam s potpredsjednikom Vlade i dojučerašnjim predsjednikom SNV-a Borisom Miloševićem kako bih pokazao da neovisno o tome kada, koji dan i na kojim mjestima polagali vijence, mi žrtve niti dijelimo, niti ih razdvajamo", rekao je Pupovac naglasivši da su žrtve sve naše. Kako je rekao, SNV tim stajalištem želi doprinijeti da "komemorativne prakse u Vukovaru ne budu prakse koje će dijeliti, sukobljavati i nastavljati rat politikama sjećanja".</p><p>Rekao je i kako je došlo do nesporazuma u komunikaciji vezanoj uz najavu da će polaganju vijenaca u Dunav biti nazočan i državni tajnik Zvonko Milas.</p><p>"Mi smo pogriješili. Ja sam pogriješio. Riječ je o nesporazumu. Rekao sam koga treba smatrati za grešnika u ovim stvarima, u drugim stvarima okrenite uši i oči prema drugim ljudima koji su grešni prema tom čovjeku. Žao mi je što ga zbog toga napadaju. Žao mi je što nas koji radimo težak posao, a u teškom poslu radite i greške, zbog tih greški napadaju hrabrog čovjeka i poštenog državnog službenika i dužnosnika", rekao je Pupovac.</p><p>Na pitanje novinara hoće li sutra biti u Škabrnji rekao je kako je njegova dugogodišnja želja da bude tamo nazočan, ali da on nije gospodar okolnosti i ne zna razumiju li svi njegovu želju kako treba i je li ona dobrodošla za sve one koji će se u Škabrnji okupiti.</p><p>Dotaknuvši se vukovarskih Srba i njihovog odnosa prema obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, kazao je kako "to" nosi na svojim leđima.</p><p>"I nadam se da ću stvoriti pretpostavke da oko ovih komemorativnih dana ne samo Hrvatska, nego ni grad Vukovar ne budu podijeljeni, ni Hrvati, ni Srbi. Neki ljudi u ovom gradu i ovoj državi ne žele da se to dogodi", ocijenio je.</p><p>Po riječima potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića njegov dolazak i boravak danas i sutra u Vukovaru izraz je njegova poštovanja prema svim stanovnicima i svim žrtvama stradalim na vukovarskom području.</p><p>"Važno je nastaviti politiku mira koju smo počeli u ovoj Vladi i graditi atmosferu pomirenja i dijaloga", poručio je Milošević i ocijenio da u Vukovaru nedostaje dijaloga, da svih proteklih godina nije došlo do napretka u međunacionalnim odnosima, da se po njegovom mišljenju, nisu stekli uvjeti za ćirilicu u Vukovaru.</p><h2>Veran Matić kleknuo ispred spomen obilježja na Ovčari </h2><p>Posebni izaslanik srbijanskog predsjednika Veran Matić u Vukovar je došao, kako je rekao, s namjerom da izrazi poštovanje prema žrtvama, a iz tog razloga će biti i sutra u vukovarskoj Koloni sjećanja.</p><p>"Mislim da je jako važno da imamo poštovanje prema žrtvama i solidarnost s obiteljima žrtava", rekao je istaknuvši kako mu je stalo da se pronađe svaka nestala osoba. Ocijenio je kako "ovakve zajedničke komemoracije" samo mogu pomoći u pronalaženju nestalih osoba.</p><p>"Izražavam veliko žaljenje zbog svega onoga što se dogodilo ovome gradu i građanima ovoga grada tijekom ratnih godina", rekao je Matić koji je, nakon što je na Ovčari položilo vijenac, kleknuo ispred spomen obilježja te se pomolio.</p><p>U sastavu izaslanstva SNV-a, osim Milorada Pupovca te potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i posebnog izaslanika predsjednika Republike Srbije Verana Matića bila je i članica udruženja "Protiv zaborava" Radojka Mršić.</p><p>Izaslanstvo je na obali Dunava bacilo vijenac u rijeku, a potom je vijenac položen i kod spomen obilježja na Ovčari dok su u crkvi sv. Nikolaja u središtu Vukovara zapaljene svijeće.</p>