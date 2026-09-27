Soba strave u Španjolskoj: Srbi su u njoj mučili ljude, ono što je policija zatekla ledi krv u žilama

Španjolski mediji objavili su snimku unutrašnjosti zastrašujuće prostorije u jednoj vili u Esteponi, poznatom ljetovalištu u španjolskoj pokrajini Malaga. Policija je u iznenadnoj akciji upala u objekt i uhitila sedam državljana Srbije za koje sumnjaju da su u toj kući brutalno mučili svoje žrtve. Cijeli slučaj izašao je na vidjelo zahvaljujući oprezu jedne od žrtava. Muškarac je prije odlaska u vilu rekao svojoj partnerici da ide na dogovor vezan uz sumnjive poslove. Dao joj je jasnu uputu. Tražio je od nje da pozove policiju i preda im točnu adresu ako joj se ne javi u roku od deset minuta.

Žena je poslušala njegove upute i nazvala policiju kada je vrijeme isteklo. Pripadnici snaga reda brzo su stigli na mjesto događaja, a tamo ih je dočekao potpuni kaos. Kroz ulazna vrata izletio je jedan od muškaraca. Bio je potpuno gol i prekriven krvlju. Odmah je počeo vikati.

​- Oteo me ovaj klan, muče me već satima i sada me žele ubiti - rekao je prestravljeni muškarac policajcima na terenu.

Istovremeno su dvojica muškaraca pokušala pobjeći iz vile. Imali su prekrivena lica i nosili su rukavice otporne na rezanje. Jedan od njih u rukama je držao predmet koji je nalikovao na vatreno oružje. Policajac je zbog toga ispalio hitac upozorenja u zrak. Kriminalci su se dali u bijeg, a u policijskoj potjeri koja je uslijedila ozljede su zadobila tri policijska službenika.

🩸La Policía desmantela en Estepona un cuarto de torturas de una red de narcotraficantes.



🔴Los agentes han logrado rescatar con vida a dos hombres con signos de haber sufrido violencia.



🎯#DirectoAlGrano22S pic.twitter.com/xRviTk8qw9 — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) September 22, 2026

Na videozapisima iz vile jasno se vidi stolica smještena na samoj sredini sobe. Stolica je, baš kao i svi zidovi te podovi u prostoriji, u potpunosti obložena zaštitnom plastikom. Pored stolice istražitelji su pronašli teški čekić za koji sumnjaju da su ga otmičari koristili za premlaćivanje žrtava. Na podu su ostali razbacani plastični veznici kojima su nesretni muškarci bili vezani, a nedaleko od toga ležao je i jedan pištolj.

Inspektori su detaljnim pregledom vile i njenog dvorišta pronašli ozbiljan arsenal. Zaplijenili su dvije automatske puške tipa Kalašnjikov, još jedan pištolj i tri puna okvira sa streljivom. Tehničari su oružje odmah poslali na balističko vještačenje. Žele provjeriti jesu li pripadnici ove skupine koristili te puške u nekim ranijim nerazriješenim kaznenim djelima u regiji, posebno u obližnjoj Marbelli koja se nalazi samo trideset kilometara dalje. Također, forenzičari su u vili izuzeli brojne biološke tragove nadajući se da će im oni pomoći u identifikaciji ostalih članova ove kriminalne organizacije. Istražitelji rade s pretpostavkom da je ova grupa samo mali dio puno veće međunarodne mreže koja se bavi trgovinom narkoticima i iznudama.

Balkanski klanovi u Španjolskoj

Ovaj incident ponovno je usmjerio pozornost na snažnu prisutnost balkanskih kriminalnih skupina na španjolskoj obali. Costa del Sol već godinama glasi kao glavno čvorište za organizirani kriminal u Europi. Stručnjaci iz španjolskih obavještajnih službi procjenjuju da u Španjolskoj trenutačno operira oko sto različitih kriminalnih grupa s područja Balkana. Te skupine uspostavile su iznimno čvrste veze s južnoameričkim narkokartelima i preuzele su velik dio kontrole nad uvozom kokaina u Europu. Estepona i okolna mjesta služe im kao sigurna baza iz koje koordiniraju operacije, ali i kao lokacije na kojima rješavaju međusobne sukobe. Mučenja i otmice postali su njihov standardni način za utjerivanje dugova ili kažnjavanje članova koji su uprskali dogovoreni posao.

Slične metode zabilježene su i u drugim europskim državama. Policija u Nizozemskoj nedavno je otkrila brodske kontejnere pretvorene u zvučno izolirane zatvore, dok su u Njemačkoj zabilježeni slučajevi u kojima su pripadnici narkokartela danima mučili taoce zbog neplaćenih dugova za drogu.

U najnovijoj španjolskoj akciji policija je uhitila Filipa J., Zorana N., Ivana M., Sekulića M., Leona J., Aleksu K. i Marka N. Sva sedmorica nalaze se u zatvoru Alhaurin de la Torre. Zatvorski čuvari odmah su primijetili njihovu impozantnu fizičku građu. Svi uhićeni muškarci iznimno su visoki i krupni, a čuvari navode da najniži član grupe ima oko 190 centimetara.

Po dolasku u zatvor, članovi grupe počeli su prijetiti zatvorskom osoblju. Upozorili su čuvare da će napraviti velike probleme ako ih uprava zatvora razdvoji u različite ćelije ili blokove. Uprava je ipak ignorirala te prijetnje i razdvojila ih zbog sigurnosnih razloga, a većih incidenata za sada nije bilo.

Oslobođeni muškarci identificirani su kao Miguel Angel iz Cadiza i Hamza iz Ceute. Obojica od ranije imaju opsežne dosjee. Policija smatra da su oni radili za istu organizaciju i da su postali žrtve mučenja zbog propalog posla. Istražitelji razmatraju mogućnost da im ponude status zaštićenih svjedoka kako bi lakše srušili cijeli klan, iako je jedan od njih nedugo nakon izlaska iz bolnice ponovno prekršio zakon i završio iza rešetaka.