Socijaldemokrati: 'Ne smije se zaobići ni Grlić Radmana', Most: 'Nikakva rekonstrukcija - izbori'

Gordan Grlić Radman je hodajuća blamaža, ali i sendvič-plakat na kojemu se s obje strane pokazuje sva nesuvislost, konfuznost i nejasnost hrvatske vanjske politike, poručuje zastupnik Socijaldemokrata Davorko Vidović, koji izjave našeg ministra vanjskih poslova o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu kao krvniku i zločincu, a zbog čega je ruski ambasador poslao oštro upozorenje Hrvatskoj, ocjenjuje sramotnima.

Smatra da se premijer Andrej Plenković mora riješiti Grlić Radmana.

- Nakon toga smo jučer imali prilike vidjeti jedno mucavo, nesuvislo, konfuzno i ponižavajuće opravdavanje. To je nešto što stvarno zahtjeva u predstojećoj rekonstrukciji Vlade o kojoj govori premijer da se to ime nikako ne smije zaobići - poručio je.

Naglasio je kako konfuznoj vanjskoj politici pridonose i predsjednik Zoran Milanović i premijer koji se u "srazu dvaju ega i privatnim sukobim ne libe upotrijebiti vlastitu zemlju za sitni i mali probitak."

'Najava rekonstrukcije Vlade je tragikomična'

Predsjednik Suverenista, Marijan Pavliček, poručuje kako je najava rekonstrukcije Vlade tragikomična jer je u zadnjih šest godina vladavine Andreja Plenkovića više ministara napustilo Vladu zbog korupcije nego u šest godina vladavine Ive Sanadera, a koji je bio sinonim političke korupcije.

- To pokazuje da ova Vlada više nema legitimitet. Plenković nije u stanju odabrati kvalitetnu ekipu jer mijenja ministre prvenstveno zbog sumnje na korupciju i ne može kao Pilat prati ruke kada kola krenu nizbrdo. Treba razmišljati o novim izborima jer narod više nema vremena za čekanje - kaže.

'Floskule su koje smo jučer čuli da je Andrej Plenković dobio zeleno svjetlo od HDZ-a'

Rekonstrukcija Vlade događa se zato što sudbena vlast mete izvršnu vlast jer izvršna vlast radi protuzakonito, poručuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

- Floskule su koje smo jučer čuli da je Andrej Plenković dobio zeleno svjetlo od HDZ-a i koalicijskih partnera za rekonstrukciju Vlade jer DORH i organi progona mijenjaju i provode rekonstrukciju Vlade. Sve drugo je očajnički pokušaj Plenkovića zadržavanja na pozicijama vlasti. Najnovija afera zbog koje se sve ovo događa u režiji je kriminalno-koruptivne-trgovačke koalicije HDZ-a i SDSS-a, koja nije išla pomoći manjinama, slabije razvijenim krajevima i poduzetnicima po kriterijima koje su sami raspisali nego su sastavili popis SDSS-ovih tvrtki koje moraju dobiti novce. Što prije osvijestimo činjenicu da je svaki dan s ovakvom Vladom izgubljen dan, bit će nam bolje i konačno će Hrvatska prodisati - poručuje i on.

'Nikakva rekonstrukcija ne dolazi u obzir'

Šef Mosta Božo Petrov naglašava da je premijer Plenković prokockao sve šanse te da nikakva rekonstrukcija ne dolazi u obzir.

- I to nije samo naše nego mišljenje i svih građana Hrvatske. Naravno da će njegovo Predsjedništvo učiniti sve da ostanu na vlasti, no ne dolazi u obzir nikakva rekonstrukcija - ističe Petrov dodajući kako jedina normalna rekonstrukcija znači prijevremene izbore.

- Što se tiče najavljene rekonstrukcije, Plenkovića je strah mišljenja ljudi pa iz tog straha mijenja ljude u Vladi, inače da nema tog straha, mi bismo i dalje dubili na trepavicama, kao što je izjavio neki dan. Do danas su ti ministri bili najbolji ljudi u Hrvatskoj, to je njegovo pravo mišljenje, a kamo sreće da se ljudi probude pa da shvate kolika je njihova moć pa da onda izađu na izbore - kaže Petrov i naglašava kako Plenkovićevi odabranici, za koje je on odgovoran, završavaju pod istragama, pritvorima i zatvorima.



