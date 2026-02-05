Sofija i Stepan su se vraćali iz kina. Onda je došao ruski dron

Osamnaestogodišnjaci Sofija Osadča i Stepan Štik bili su gotovo nerazdvojni. Studenti treće godine Građevinskog centra za strukovno obrazovanje u Zaporožju, dijelili su školske klupe, snove o budućnosti i, tragično, posljednje trenutke svojih života. Trećeg veljače, dok su se vraćali kući iz kina, napad ruskog drona u stambenoj četvrti Horticki brutalno je prekinuo njihovu mladost, piše Ukrainska Pravda.

Napad se dogodio u večernjim satima, u vrijeme kada su se stanovnici Zaporožja vraćali kući s posla ili iz večernjih izlazaka. Sofija i Stepan vraćali su se s projekcije filma. Hodali su ulicom kada je ruski dron udario u prometno raskrižje u stambenom naselju, ubivši ih na mjestu. Sve se odigralo u nekoliko sekundi, ostavivši njihove obitelji i prijatelje u potpunom šoku i nevjerici.

​- Vraćali su se s filmske projekcije. Bile su to sekunde, ne znam kako se dogodilo... - kroz suze je ispričala njihova razrednica.

Vijest o njihovoj pogibiji odjeknula je školom i cijelim gradom. Učitelji koji su ih poznavali i pratili njihov razvoj teško pronalaze riječi kojima bi opisali tugu i besmisao njihove smrti.

Uzor drugima

Učitelji i kolege pamtit će ih kao "svijetle" mlade ljude, pune života i planova. Sofija, talentirana odbojkašica, redovito je predstavljala svoju školu na gradskim i regionalnim natjecanjima, osvajajući medalje i priznanja. Planirala je nastaviti školovanje na četvrtoj godini kako bi se dodatno usavršila u struci. Njezina razrednica, Svitlana Ivaščenko, opisuje je kao iznimno marljivu i odgovornu.

​- Sonji je uvijek bilo važno da prva završi zadatak. Nikad se nije ustručavala tražiti pomoć od mene, razrednice ili kolega iz razreda - prisjeća se.

Stepan je, s druge strane, bio miran i promišljen mladić, zaljubljenik u šah i dame. Poput Sofije, i on je sudjelovao na sportskim natjecanjima u svojim disciplinama. Njegova velika ambicija bila je upisati fakultet nakon završetka strukovne škole, a učitelji ga pamte po predanosti i želji za znanjem.

​- Stepan je bio odgovoran, uvijek zainteresiran za svoj akademski uspjeh. Pitao je što može popraviti kako bi izvukao pouke za budućnost i predao sve na vrijeme - rekao je njegov profesor Valerij Jevdoščenko.

Njih dvoje bili su sjajan par prijatelja, vrlo slični po svojoj vedrini i odgovornosti, dodaje razrednica Ivaščenko. Prijateljstvo koje je tragično prekinuto u jednoj običnoj večeri.