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DRSKI IT STRUČNJAK

Šok na letu za Zagreb: Nosio kilt bez donjeg veša, dizao noge pa morala intervenirati i policija

Piše Iva Milotić,
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Šok na letu za Zagreb: Nosio kilt bez donjeg veša, dizao noge pa morala intervenirati i policija
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Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
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IT stručnjak (47) tijekom leta Ryanaira svojim je ponašanjem izazvao nelagodu među putnicima i članovima posade. Nakon slijetanja u Zračnu luku Franjo Tuđman dočekala ga je policija, a slučaj je završio na sudu.

Zbog neprimjerenog ponašanja tijekom Ryanairova leta, 47-godišnjeg muškarca nakon slijetanja  u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman uhitila je policija. Zbog narušavanja javnog reda i mira  morao je i odgovarati pred sudom.

Riječ je o IT stručnjaku koji je u Zagreb stigao poslovno. Tijekom leta, vrijeđao je ostale putnike i svojim ponašanjem izazivao nelagodu u putničkoj kabini. Naime, muškarac je, odjeven u škotski kilt, podizao noge na naslon sjedala ispred sebe, pritom otkrivajući intimne dijelove tijela jer nije nosio donje rublje. 

Kažnjen s 200 eura

Zbog incidenta protiv njega je podnesena prijava prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Pred sucem je priznao krivnju, nakon čega mu je izrečena novčana kazna od 200 eura.

U kaznu će mu se uračunati i vrijeme provedeno u policijskom zadržavanju. Budući da je u postaji aerodromske policije proveo jedan dan, za koji se priznaje iznos od 39,82 eura, taj će mu se iznos odbiti od ukupne kazne.

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