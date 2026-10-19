Šok na letu za Zagreb: Nosio kilt bez donjeg veša, dizao noge pa morala intervenirati i policija

Zbog neprimjerenog ponašanja tijekom Ryanairova leta, 47-godišnjeg muškarca nakon slijetanja u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman uhitila je policija. Zbog narušavanja javnog reda i mira morao je i odgovarati pred sudom.

Riječ je o IT stručnjaku koji je u Zagreb stigao poslovno. Tijekom leta, vrijeđao je ostale putnike i svojim ponašanjem izazivao nelagodu u putničkoj kabini. Naime, muškarac je, odjeven u škotski kilt, podizao noge na naslon sjedala ispred sebe, pritom otkrivajući intimne dijelove tijela jer nije nosio donje rublje.

Kažnjen s 200 eura

Zbog incidenta protiv njega je podnesena prijava prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Pred sucem je priznao krivnju, nakon čega mu je izrečena novčana kazna od 200 eura.

U kaznu će mu se uračunati i vrijeme provedeno u policijskom zadržavanju. Budući da je u postaji aerodromske policije proveo jedan dan, za koji se priznaje iznos od 39,82 eura, taj će mu se iznos odbiti od ukupne kazne.