VIDEO Šok na polnoćki u Kölnu: Čovjek maskiran s rogovima upao pred oltar pa zaplesao...

Tijekom božićne polnoćke na Badnjak u katedrali u Kölnu dogodio se neobičan incident koji je iznenadio tisuće okupljenih vjernika. Usred misnog slavlja, maskirani muškarac iznenada je ustao iz klupe i krenuo prema oltaru, gdje je započeo neobičan plesni nastup.

Prema svjedočenjima prisutnih, muškarac je bio odjeven u crnu odjeću te je nosio zlatnu masku s malim rogovima, što je kod okupljenih izazvalo nelagodu, šok i osjećaj nesigurnosti. Njegovo ponašanje u potpunosti je odudaralo od svečanog i mirnog ozračja božićne mise.

Redari su brzo reagirali te su bez većih poteškoća udaljili muškarca iz katedrale. Intervencija policije nije bila potrebna, a misa je nakon kratkog prekida nastavljena bez daljnjih incidenata.

Kako piše njemački list Bild, čini se da je muškarac svojim postupkom namjerno želio šokirati okupljene. Nakon što su ga redari izveli iz crkve, mirno je napustio prostor bez pružanja otpora.

Cijeli događaj zabilježen je kamerom, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama, gdje je postala viralna. Zasad nije poznato je li protiv

muškarca podnesena prijava niti hoće li snositi bilo kakve sankcije.

Motivi ovog neobičnog nastupa ostaju nepoznati, a nadležne institucije zasad se nisu oglašavale o mogućnosti pokretanja istrage, prenosi Dnevnik.hr.