Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATNE SCENE IZ KATEDRALE

VIDEO Šok na polnoćki u Kölnu: Čovjek maskiran s rogovima upao pred oltar pa zaplesao...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Šok na polnoćki u Kölnu: Čovjek maskiran s rogovima upao pred oltar pa zaplesao...
Foto: Društvene mreže

Muškarac je bio odjeven u crnu odjeću te je nosio zlatnu masku s malim rogovima, što je kod okupljenih izazvalo nelagodu, šok i osjećaj nesigurnosti

Tijekom božićne polnoćke na Badnjak u katedrali u Kölnu dogodio se neobičan incident koji je iznenadio tisuće okupljenih vjernika. Usred misnog slavlja, maskirani muškarac iznenada je ustao iz klupe i krenuo prema oltaru, gdje je započeo neobičan plesni nastup.

Prema svjedočenjima prisutnih, muškarac je bio odjeven u crnu odjeću te je nosio zlatnu masku s malim rogovima, što je kod okupljenih izazvalo nelagodu, šok i osjećaj nesigurnosti. Njegovo ponašanje u potpunosti je odudaralo od svečanog i mirnog ozračja božićne mise.

Redari su brzo reagirali te su bez većih poteškoća udaljili muškarca iz katedrale. Intervencija policije nije bila potrebna, a misa je nakon kratkog prekida nastavljena bez daljnjih incidenata.

Kako piše njemački list Bild, čini se da je muškarac svojim postupkom namjerno želio šokirati okupljene. Nakon što su ga redari izveli iz crkve, mirno je napustio prostor bez pružanja otpora.

MISA U SISKU Biskup Košić: Božić se događa svaki put kada se čovjek otvara drugome, sluša ga i pomaže mu
Biskup Košić: Božić se događa svaki put kada se čovjek otvara drugome, sluša ga i pomaže mu

Cijeli događaj zabilježen je kamerom, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama, gdje je postala viralna. Zasad nije poznato je li protiv 
muškarca podnesena prijava niti hoće li snositi bilo kakve sankcije.

Motivi ovog neobičnog nastupa ostaju nepoznati, a nadležne institucije zasad se nisu oglašavale o mogućnosti pokretanja istrage, prenosi Dnevnik.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina
BOŽIĆ U KATEDRALI

FOTO U zagrebačkoj katedrali prva polnoćka nakon 5 godina

Polnoćka u Zagrebu ovog se Badnjaka opet slavila u Katedrali. Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služio zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.
FOTO Pogledajte kako izgleda centar Zagreba nakon slavlja na Badnjak: 'Smeće, staklo, boce!'
NAKON RAZILASKA

FOTO Pogledajte kako izgleda centar Zagreba nakon slavlja na Badnjak: 'Smeće, staklo, boce!'

Ulice u samom centru Zagreba pune su smeća, razbijenih boca i stakla nakon što su stotine ljudi pjevale, pile i feštale za Badnjak. Veselilo se od prijepodneva, kiša je pljuštala, ali nije ih rastjerala ljude koji su se veselili i pjevali u glas. Na Cvjetnom trgu, špici Zagreba, ugostitelji su postavili cerade i tende, kako stolovi i gosti ne bi pokisnuli. Navečer su se svi razišli, a nakon slavlja, na ulici je ostalo i dosta smeća.
Ukrajinci žestoko napali Rusiju!
UDAR NA MOSKVU

Ukrajinci žestoko napali Rusiju!

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su na Badnjak u nekoliko sati sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 132 ukrajinska drona

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025